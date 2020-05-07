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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T12:11
https://ria.ru/20200507/1571087331.html
В Нидерландах оценят работу правительства во время пандемии
https://cdn23.img.ria.ru/images/115548/87/1155488720_0:148:2884:1770_1036x0_80_0_0_ff3fe80e4236c4f3376d3c024675cd73.jpg
РИА Новости

В Нидерландах оценят работу правительства во время пандемии

12:11 07.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкАмстердам
Амстердам
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Амстердам. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Совет безопасности Нидерландов проведет исследование и оценит уровень подготовленности страны и работу правительства во время вспышки коронавируса, сообщается на сайте совета.
Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте огласил многоступенчатую программу по ослаблению ограничительных мер, которые были объявлены в середине марта, в том числе открытие школ и некоторых предприятий.
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Оцениваться будет "уровень подготовленности к пандемии, кризисное управление и предпринятые меры, а также постепенное снятие этих мер". Исследование проводится с целью извлечь урок, чтобы справляться с возможными эпидемиями в будущем, отмечается в сообщении.
Ограничительные меры действуют в Нидерландах с 15 марта. По данным Национального института здравоохранения Нидерландов (RIVM), число случаев заражения коронавирусом в стране превысило 41,3 тысячи человек, за все время скончались 5204 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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