В Нидерландах оценят работу правительства во время пандемии

Оцениваться будет "уровень подготовленности к пандемии, кризисное управление и предпринятые меры, а также постепенное снятие этих мер". Исследование проводится с целью извлечь урок, чтобы справляться с возможными эпидемиями в будущем, отмечается в сообщении.