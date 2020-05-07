В Нидерландах оценят работу правительства во время пандемии

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Совет безопасности Нидерландов проведет исследование и оценит уровень подготовленности страны и работу правительства во время вспышки коронавируса, сообщается на сайте совета.
Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте огласил многоступенчатую программу по ослаблению ограничительных мер, которые были объявлены в середине марта, в том числе открытие школ и некоторых предприятий.
Оцениваться будет "уровень подготовленности к пандемии, кризисное управление и предпринятые меры, а также постепенное снятие этих мер". Исследование проводится с целью извлечь урок, чтобы справляться с возможными эпидемиями в будущем, отмечается в сообщении.
Ограничительные меры действуют в Нидерландах с 15 марта. По данным Национального института здравоохранения Нидерландов (RIVM), число случаев заражения коронавирусом в стране превысило 41,3 тысячи человек, за все время скончались 5204 человека.
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