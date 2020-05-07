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Туризм
2020-05-07T13:59
https://ria.ru/20200507/1571087046.html
Российские круизные компании подготовили суда для приема туристов
https://cdn23.img.ria.ru/images/155632/57/1556325762_0:95:2495:1498_1036x0_80_0_0_4a1cba403c813f8069ce1add4faaa95e.jpg
РИА Новости

Российские круизные компании подготовили суда для приема туристов

13:59 07.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ВяткинЧетырехпалубный пассажирский речной теплоход "Викинг Хельги"
Четырехпалубный пассажирский речной теплоход Викинг Хельги
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Круизные компании, организующие путешествия по рекам России, подготовили лайнеры к приему туристов, но удастся ли открыть маршруты с 1 июня – неизвестно, сообщает TourDom.ru.
По словам заместителя гендиректора крупной круизной компании Светланы Гончаровой, речные туроператоры ждут от федеральных властей информации, когда можно будет начать работать. "Сигналы о том, можно ли будет приступить к рейсам в июне, пока поступают противоречивые", – добавляет замдиректора по развитию другой компании Илья Сухоцкий.
По словам участников рынка, каюты на речных лайнерах на летние даты у них заполнены минимум на 60 процентов.
"На некоторых судах реализовано до 200 мест из 250–280 на борту", – говорит Светлана Гончарова.
Эти показатели достаточны, чтобы выход на маршруты стал рентабельным, однако достигнуты они преимущественно за счет ранних продаж задолго до пандемии коронавируса. Текущие бронирования идут неактивно, несмотря на меры по стимулированию спроса. Компании предлагают различные бонусы: третье или четвертое место в каюте в подарок, дети путешествуют бесплатно, продлевают акции раннего бронирования.
Круизные туроператоры не теряют надежды на то, что если не к июню, то к июлю у них появится возможность обслуживать отечественных клиентов. С приемом иностранцев, у которых также востребованы путешествия по российским рекам, ситуация сложнее. Скорее всего, границы нашей страны будут открыты не скоро, туры придется переносить на следующий год.

"Мы сохранили расписание маршрутов идентичным тому, что заявлено на это лето, поэтому клиенты смогут отправиться в точно такое же плавание, как то, что оплатили, но годом позже", – поясняет Гончарова.

Илья Сухоцкий не исключает, что после открытия сезона круизным компаниям удастся частично заместить зарубежную клиентуру россиянами. По его словам, так как путешествия за границу временно невозможны, россияне могут обратить внимание на такой вид отдыха, даже если раньше не рассматривали для себя возможность путешествия по рекам.
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