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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T12:05
https://ria.ru/20200507/1571086803.html
В Оренбургской области умер пятый пациент с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570568425_0:320:3070:2047_1036x0_80_0_0_9e42315e18d81c5f0621c2296aa34985.jpg
РИА Новости

В Оренбургской области умер пятый пациент с коронавирусом

12:05 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
УФА, 7 мая – РИА Новости. Минздрав Оренбургской области сообщил о пятой жертве коронавирусной инфекции: скончалась 60-летняя женщина, находившаяся в тяжелом состоянии.
"Скончалась 60-летняя жительница Акбулака, находившаяся в тяжелом состоянии. Всего в Оренбургской области 1 050 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции. За сутки – 45 новых диагнозов, из них 13 поставлено людям, въезжающим в регион", - сообщили в областном минздраве.
По данным ведомства, в настоящее время четверо пациентов подключены к аппарату ИВЛ, 24 человека находятся в тяжелом состоянии, еще 192 оренбуржца в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.
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