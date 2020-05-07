В Оренбургской области умер пятый пациент с коронавирусом

"Скончалась 60-летняя жительница Акбулака, находившаяся в тяжелом состоянии. Всего в Оренбургской области 1 050 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции. За сутки – 45 новых диагнозов, из них 13 поставлено людям, въезжающим в регион", - сообщили в областном минздраве.