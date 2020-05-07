В Оренбургской области умер пятый пациент с коронавирусом

УФА, 7 мая – РИА Новости. Минздрав Оренбургской области сообщил о пятой жертве коронавирусной инфекции: скончалась 60-летняя женщина, находившаяся в тяжелом состоянии.
"Скончалась 60-летняя жительница Акбулака, находившаяся в тяжелом состоянии. Всего в Оренбургской области 1 050 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции. За сутки – 45 новых диагнозов, из них 13 поставлено людям, въезжающим в регион", - сообщили в областном минздраве.
По данным ведомства, в настоящее время четверо пациентов подключены к аппарату ИВЛ, 24 человека находятся в тяжелом состоянии, еще 192 оренбуржца в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.
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