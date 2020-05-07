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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T12:05
https://ria.ru/20200507/1571086770.html
В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132523_0:239:3072:1967_1036x0_80_0_0_b887006fae546ef3231e3743866321ca.jpg
РИА Новости

В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса

12:05 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Тульской области превысило 1,5 тысячи, выздоровели более 200 пациентов, сообщает областное правительство.
В регионе за сутки подтвердились 85 новых случаев коронавирусной инфекции.
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"Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Белевского, Веневского, Воловского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского и Щекинского районов. Из них 14 человек работают в столичном регионе, еще 14 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее", - сообщает облправительство.
Кроме того, как отмечают власти, за сутки 31 один житель Тулы, Алексина, Новомосковска, Киреевска, Узловой и поселка Теплое Тепло-Огаревского района выздоровели после COVID-19.
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Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 1530 человек, 215 пациентов выздоровели. Умерли девять пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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