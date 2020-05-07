В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса

Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 1530 человек, 215 пациентов выздоровели. Умерли девять пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.