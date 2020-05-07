В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса

ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Тульской области превысило 1,5 тысячи, выздоровели более 200 пациентов, сообщает областное правительство.
В регионе за сутки подтвердились 85 новых случаев коронавирусной инфекции.
"Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Белевского, Веневского, Воловского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского и Щекинского районов. Из них 14 человек работают в столичном регионе, еще 14 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее", - сообщает облправительство.
Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 1530 человек, 215 пациентов выздоровели. Умерли девять пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.