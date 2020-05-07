Организаторы проекта "Имена героев" извинились за публикацию фото Гитлера

"ТРК "Космос" приносит глубочайшие извинения за произошедший инцидент с проектом "Имена героев". Мы не ожидали такой шутки, обращали больше внимания на текст — текст пришел, мы его редактировали, готовили к посту и вчера опубликовали. После появившихся комментариев к нему пост удалили. Нам очень жаль из-за случившегося", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что своим SMM-специалистам из-за инцидента сделаны выговоры, их лишат премий, а в дальнейшем будет решаться вопрос о смене специалиста.

В настоящее время к организаторам продолжают поступать заявки для публикации, "мы их очень тщательно проверяем, а также запрашиваем обратную связь у отправителей", чтобы впредь не допускать ошибок, добавил он.

Также свои извинения в связи с инцидентом организаторы проекта принесли в соцсети "ВКонтакте", где публикуются истории. Отмечается, что, "задумывая этот проект, мы были воодушевлены и преисполнены гордости за наших победителей-ветеранов", "каждое ваше письмо с историей читали с радостью". "У нас даже не могло возникнуть мысли о том, что у кого-то с Великой Победой, с самым главным праздником нашей страны, могут возникнуть другие ассоциации… Еще раз приносим извинения", — написали организаторы.