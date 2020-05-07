Организаторы проекта "Имена героев" извинились за публикацию фото Гитлера

ЧЕЛЯБИНСК, 7 мая — РИА Новости. Торгово-развлекательный комплекс "Космос" в Челябинске, организовавший проект "Имена героев", принес извинения после инцидента с публикацией в соцсети истории якобы героя Великой Отечественной войны с фотографией Адольфа Гитлера, сообщил РИА Новости руководитель отдела рекламы ТРК Ильдар Ярулин.
ТРК "Космос" запустил проект "Имена героев", посвященный 9 Мая: все желающие могли прислать историю воинского подвига родственника-ветерана с фотографией в группу в соцсети "ВКонтакте" или на почту, эти истории с фотографиями транслируются на большом экране "Космоса" и в социальных сетях. Одной из присланных историй, опубликованной в соцсети, стала история якобы "Владимира Владимировича Сумина, воевавшего под Курском и под Москвой", с фотографией, на которой изображен молодой, без усов, Адольф Гитлер.
"ТРК "Космос" приносит глубочайшие извинения за произошедший инцидент с проектом "Имена героев". Мы не ожидали такой шутки, обращали больше внимания на текст — текст пришел, мы его редактировали, готовили к посту и вчера опубликовали. После появившихся комментариев к нему пост удалили. Нам очень жаль из-за случившегося", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что своим SMM-специалистам из-за инцидента сделаны выговоры, их лишат премий, а в дальнейшем будет решаться вопрос о смене специалиста.
Ярулин пояснил, что у организаторов есть электронная почта человека, который прислал историю и фото, на него могут написать заявление в полицию.
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В настоящее время к организаторам продолжают поступать заявки для публикации, "мы их очень тщательно проверяем, а также запрашиваем обратную связь у отправителей", чтобы впредь не допускать ошибок, добавил он.
Также свои извинения в связи с инцидентом организаторы проекта принесли в соцсети "ВКонтакте", где публикуются истории. Отмечается, что, "задумывая этот проект, мы были воодушевлены и преисполнены гордости за наших победителей-ветеранов", "каждое ваше письмо с историей читали с радостью". "У нас даже не могло возникнуть мысли о том, что у кого-то с Великой Победой, с самым главным праздником нашей страны, могут возникнуть другие ассоциации… Еще раз приносим извинения", — написали организаторы.