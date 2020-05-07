В ОП прокомментировали лишение Минском аккредитации журналистов "Первого"

Лишение аккредитации российских журналистов, по его словам, даст своеобразный "эффект Барбары Стрейзанд". То есть, власти тем самым только привлекают внимание к существующей проблеме, а также дают сигнал для обсуждения в социальных сетях, нагнетания обстановки и повышения уровня тревожности.

"Мне удалось посмотреть этот репортаж. Могу сказать, что он абсолютно нормальный. Объективный сюжет, где просто пересказана статистика, где с позиции здравого смысла прозвучала критика проходящих в стране необязательных массовых мероприятий, например, субботников. И та ответная резкая реакция, она лишь подтвердила правоту журналистов и показала, что аргументированная критика со стороны СМИ в Белоруссии не очень приветствуется. Но реакция на подобные решения в отношении журналистов только вызовет подтверждение того, что ситуация с коронавирусом в республике гораздо серьезнее, чем о ней принято говорить", - считает Малькевич.