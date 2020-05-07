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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T12:04
https://ria.ru/20200507/1571086660.html
В ОП прокомментировали лишение Минском аккредитации журналистов "Первого"
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РИА Новости

В ОП прокомментировали лишение Минском аккредитации журналистов "Первого"

12:04 07.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБаннер Первого канала на здании телецентра "Останкино"
Баннер Первого канала на здании телецентра Останкино
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Баннер Первого канала на здании телецентра "Останкино". Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Лишение аккредитации журналистов Первого канала в Белоруссии из-за сюжета о ситуации с коронавирусом в стране лишь подтверждает, что положение дел в республике гораздо серьезнее, чем об этом принято говорить, также такое решение свидетельствует о непонимании азов информационной политики в эпоху фейкньюз, заявил РИА Новости глава комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.
Ранее белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с COVID-19 в республике за изложенную в нем якобы недостоверную информацию. Позже пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз подтвердил РИА Новости, что комиссия МИД по аккредитации иностранных журналистов в среду решила лишить аккредитации для работы съемочную группу Первого канала - российского корреспондента Алексея Кручинина и его оператора - белоруса Сергея Панасюка. При этом он не пояснил причины данного решения. В посольстве РФ в Минске РИА Новости сообщили, что российские дипломаты в курсе ситуации. Пресс-служба Первого канала назвала лишение аккредитации всей съемочной группы безосновательным.
Офис Союза журналистов России
Вчера, 11:07Распространение нового коронавируса
СЖР обратится в МИД Белоруссии из-за ситуации с журналистами "Первого"
"С сожалением я узнал об этом. Прежде всего потому, что у нас что на уровне стран, что зачастую на уровне отдельных регионов больших руководителей часто подставляют непрофессиональные помощники, не понимающие азов информационной политики в XXI веке, в эпоху фейкньюз и новых медиа. Сейчас, когда социальные сети во всем мире наполнены различными ужасающими историями из республики - я допускаю, что часть из них фейковые - мне кажется, что официальные власти Белоруссии должны быть заинтересованы в том, чтобы через российское СМИ рассказать о том, что на самом деле происходит в стране", - заявил Малькевич.
Лишение аккредитации российских журналистов, по его словам, даст своеобразный "эффект Барбары Стрейзанд". То есть, власти тем самым только привлекают внимание к существующей проблеме, а также дают сигнал для обсуждения в социальных сетях, нагнетания обстановки и повышения уровня тревожности.
Минск
Вчера, 01:37
Эксперт прокомментировал ситуацию с журналистами "Первого" в Белоруссии
"Мне удалось посмотреть этот репортаж. Могу сказать, что он абсолютно нормальный. Объективный сюжет, где просто пересказана статистика, где с позиции здравого смысла прозвучала критика проходящих в стране необязательных массовых мероприятий, например, субботников. И та ответная резкая реакция, она лишь подтвердила правоту журналистов и показала, что аргументированная критика со стороны СМИ в Белоруссии не очень приветствуется. Но реакция на подобные решения в отношении журналистов только вызовет подтверждение того, что ситуация с коронавирусом в республике гораздо серьезнее, чем о ней принято говорить", - считает Малькевич.
Согласно белорусскому законодательству, профессиональная деятельность журналиста иностранного средства массовой информации без аккредитационной карточки МИД Белоруссии в стране не допускается.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Обсудить 9
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр МалькевичОбщественная палата РФПервый канал (телеканал)МИД БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
В подобной ситуации российским журналистам лучше было не встревать. У нас не только своя информационная политика, но и внутренняя политика. Надо было тактично промолчать.
7 мая, 12:22
Владимир Ф. Быченков
19010120
правильно выслали! нечего истерию разводить. встать на кладбище и сказать, что все свежие могилы от короны))). какие то личности уверяют о подмене диагноза и ни одного факта, ни одного врача. свободная пресса на то и свободная, чтоб врать без меры.
7 мая, 12:52
Илья Поляков эх 19
10010011
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