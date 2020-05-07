Россия вышла на пятое место по числу зараженных коронавирусом

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. В России за последние сутки зарегистрировано 11 231 случай коронавирусной инфекции, сообщил оперативный штаб.
Всего, по последним данным, число заболевших в стране достигло 177 160 человек. Погибли 1 625 человек, выздоровели 23 803.
По данным университета Джонса Хопкинса, США лидируют по количеству зараженных коронавирусной инфекцией. Там зафиксировали более 1,2 миллиона заболевших. Далее следуют Испания, Италия, Великобритания и Россия.
COVID-19
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, в мире заболели 3,8 миллиона человек, выздоровели 1,3 миллиона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.