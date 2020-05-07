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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T12:00
https://ria.ru/20200507/1571086190.html
Россия вышла на пятое место по числу зараженных коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568183129_0:61:2992:1744_1036x0_80_0_0_f290a8d33eefd64fb2e94ab84fcd25f8.jpg
РИА Новости

Россия вышла на пятое место по числу зараженных коронавирусом

12:00 07.05.2020
56340
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение для людей с подозрением на коронавирус
Отделение для людей с подозрением на коронавирус
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Отделение для людей с подозрением на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. В России за последние сутки зарегистрировано 11 231 случай коронавирусной инфекции, сообщил оперативный штаб.
Всего, по последним данным, число заболевших в стране достигло 177 160 человек. Погибли 1 625 человек, выздоровели 23 803. 
По данным университета Джонса Хопкинса, США лидируют по количеству зараженных коронавирусной инфекцией. Там зафиксировали более 1,2 миллиона заболевших. Далее следуют Испания, Италия, Великобритания и Россия.
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вчера, 01:46Распространение нового коронавируса
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
В Германии, по последним данным, заражено 168 162 человека, во Франции 174 224.
Так же в список стран с наибольшим числом заболевших COVID-19 входят Турция, Бразилия и Иран.

COVID-19

Пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 подверглись почти все страны мира. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, в мире заболели 3,8 миллиона человек, выздоровели 1,3 миллиона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Шли на плато, а вышли на пятое место. Наверно где-то поворот пропустили...
7 мая, 12:07
no no
7110302
Возможно, это потому что действия правительства создают противоположный эффект? Вместо того чтобы тратить деньги на тотальный контроль и принудительный домашний арест без компенсации, можно было потратить на средства защиты и помощь населению (бесплатно), вместо этого штрафы , пропуска, безработица, толпы в магазинах, очереди в метро , пробки на въезд...
7 мая, 12:33
Юрий Баженов
2000000
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