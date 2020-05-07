Более 60 россиян подали заявку на вывозной рейс с Кубы

"Шестьдесят один человек у нас зарегистрирован через сайт Госуслуг желающих выехать на родину. Из них 43 российских туриста и 16 человек - люди, которые работали здесь по контракту", - сообщил Гуськов в интервью телеканалу Совета Федерации РФ "Вместе-ТВ". По данным посольства, многие из них находятся в отелях, также "значительное число граждан проживают на частных квартирах".
В то же время сроки возможного вывозного рейса пока не определены, сказал Гуськов.
"Решения по вывозным рейсам принимает Оперативный штаб правительства РФ по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Соответствующие предложения для рассмотрения штабом внесены всеми нашими заинтересованными ведомствами. В настоящее время вопрос рассматривается. Импровизировать по поводу того, в какие сроки будет принято решение, не стану", - пояснил посол.
За это время один россиянин, "застрявший" на Кубе, скончался от инфекции, это произошло еще в марте, сообщил Гуськов. "Спутница его тоже переболела, но выздоровела", - рассказал посол. Кроме того, COVID-19 переболела одна россиянка, которая постоянно проживает на Кубе, уточнил посол.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф