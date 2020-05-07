Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T11:58
https://ria.ru/20200507/1571085785.html
Более 60 россиян подали заявку на вывозной рейс с Кубы
https://cdn22.img.ria.ru/images/154810/57/1548105785_0:439:2730:1975_1036x0_80_0_0_789bd8f204edfec07305e28c8a49c38c.jpg
РИА Новости

Более 60 россиян подали заявку на вывозной рейс с Кубы

11:58 07.05.2020
305
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаКуба
Куба
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Куба. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 60 граждан РФ подали заявку через сайт Госуслуг на вывозной рейс с Кубы, сообщил посол России в Гаване Андрей Гуськов.
"Шестьдесят один человек у нас зарегистрирован через сайт Госуслуг желающих выехать на родину. Из них 43 российских туриста и 16 человек - люди, которые работали здесь по контракту", - сообщил Гуськов в интервью телеканалу Совета Федерации РФ "Вместе-ТВ". По данным посольства, многие из них находятся в отелях, также "значительное число граждан проживают на частных квартирах".
Самолет Boeing 777-3MO
Вчера, 08:59
Вывозной рейс с россиянами прибыл из Токио во Владивосток
В то же время сроки возможного вывозного рейса пока не определены, сказал Гуськов.
"Решения по вывозным рейсам принимает Оперативный штаб правительства РФ по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Соответствующие предложения для рассмотрения штабом внесены всеми нашими заинтересованными ведомствами. В настоящее время вопрос рассматривается. Импровизировать по поводу того, в какие сроки будет принято решение, не стану", - пояснил посол.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Вчера, 03:28Распространение нового коронавируса
В Петербург прибыл вывозной рейс из Шанхая
За это время один россиянин, "застрявший" на Кубе, скончался от инфекции, это произошло еще в марте, сообщил Гуськов. "Спутница его тоже переболела, но выздоровела", - рассказал посол. Кроме того, COVID-19 переболела одна россиянка, которая постоянно проживает на Кубе, уточнил посол.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Пассажирский самолет Boeing 777
Вчера, 11:19Распространение нового коронавируса
Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 15 мая
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
200007
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КубаГаванаВ мире
Рекомендуем
Пассажирский самолет Boeing 777
Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 15 мая
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
RT: США выделят средства на помощь Балканам в информационной борьбе с РФ
Ребенок в наушниках
Российские волонтеры прочтут детям по телефону рассказы и стихи о войне
Туристы у главного иконостаса и царских врат в Исаакиевском соборе
В Ростуризме рассказали, сколько сотрудников отрасли остались без работы
Курьер доставки еды на улице в Риге
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909
Баннер Первого канала на здании телецентра Останкино
В ОП прокомментировали лишение Минском аккредитации журналистов "Первого"
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
МИД Китая посоветовал США сконцентрироваться на сдерживании COVID-19
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Петербурге разыскивают женщину, затушившую Вечный огонь
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о вывезенных из-за границы российских туристах
Национальный заповедник Масаи-Мара в Кении
На поддержку туризма в Африке просят десять миллиардов долларов
Посол РФ в Китае Андрей Денисов
Российский посол оценил отношения с Китаем
Самолет Boeing 777-3MO
Вывозной рейс с россиянами прибыл из Токио во Владивосток
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В России отметили рост числа случаев COVID-19 за сутки
Вид на Тбилиси, Грузия
Грузия откроет границы для иностранных туристов
Ведущий эксперт зала славы СВР России Владимир Антонов
Умер известный историк СВР Владимир Антонов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
Лента новостейМолния