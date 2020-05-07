Более 60 россиян подали заявку на вывозной рейс с Кубы

"Шестьдесят один человек у нас зарегистрирован через сайт Госуслуг желающих выехать на родину. Из них 43 российских туриста и 16 человек - люди, которые работали здесь по контракту", - сообщил Гуськов в интервью телеканалу Совета Федерации РФ "Вместе-ТВ". По данным посольства, многие из них находятся в отелях, также "значительное число граждан проживают на частных квартирах".