Российские волонтеры прочтут детям по телефону рассказы и стихи о войне

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Волонтеры прочитают детям по телефону более 150 рассказов и стихотворений о войне в рамках пятидневного марафона, приуроченного к 75-летию Победы, сообщает пресс-служба министерства культуры.
Марафон, организованный волонтерами акции "В сказку — из дома", стартует в четверг. До 11 мая включительно любой желающий может бесплатно позвонить на горячую линию, волонтеры которой будут знакомить детей с произведениями о подвигах солдат и жизни людей в военные годы.
"В целом проект "В сказку — из дома" оказался очень востребованным. За неполный месяц работы волонтерами было прочитано около 40 тысяч сказок. Пятидневный марафон, приуроченный к 75-летию Победы, — очень своевременная акция в рамках этого проекта. У ребят появилась еще одна прекрасная возможность узнать о том непростом периоде нашей истории. Уверена, произведения в исполнении волонтеров найдут отклик в сердце каждого молодого слушателя", — сообщила министр культуры Ольга Любимова, слова которой привели в пресс-службе.
Ребята смогут прослушать более 150 рассказов и стихотворений о Великой Отечественной войне из коллекции Национальной электронной детской библиотеки, которые специально отобраны психологами для двух возрастных категорий — восьми-десяти и 11-14 лет. Горячая линия будет доступна жителям всех регионов с 12:00 до 22:00 по местному времени.