Российские волонтеры прочтут детям по телефону рассказы и стихи о войне

"В целом проект "В сказку — из дома" оказался очень востребованным. За неполный месяц работы волонтерами было прочитано около 40 тысяч сказок. Пятидневный марафон, приуроченный к 75-летию Победы, — очень своевременная акция в рамках этого проекта. У ребят появилась еще одна прекрасная возможность узнать о том непростом периоде нашей истории. Уверена, произведения в исполнении волонтеров найдут отклик в сердце каждого молодого слушателя", — сообщила министр культуры Ольга Любимова, слова которой привели в пресс-службе.