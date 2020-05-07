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75 лет Великой Победы
2020-05-07T12:44
https://ria.ru/20200507/1571085757.html
Российские волонтеры прочтут детям по телефону рассказы и стихи о войне
https://cdn24.img.ria.ru/images/148627/66/1486276688_0:331:5600:3481_1036x0_80_0_0_a23a38b8e7773d76171756da4905d3e4.jpg
РИА Новости

Российские волонтеры прочтут детям по телефону рассказы и стихи о войне

11:57 07.05.2020 (обновлено: 12:44 07.05.2020)
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© Fotolia / Olesia BilkeiРебенок в наушниках
Ребенок в наушниках
© Fotolia / Olesia Bilkei
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Волонтеры прочитают детям по телефону более 150 рассказов и стихотворений о войне в рамках пятидневного марафона, приуроченного к 75-летию Победы, сообщает пресс-служба министерства культуры.
Марафон, организованный волонтерами акции "В сказку — из дома", стартует в четверг. До 11 мая включительно любой желающий может бесплатно позвонить на горячую линию, волонтеры которой будут знакомить детей с произведениями о подвигах солдат и жизни людей в военные годы.

"В целом проект "В сказку — из дома" оказался очень востребованным. За неполный месяц работы волонтерами было прочитано около 40 тысяч сказок. Пятидневный марафон, приуроченный к 75-летию Победы, — очень своевременная акция в рамках этого проекта. У ребят появилась еще одна прекрасная возможность узнать о том непростом периоде нашей истории. Уверена, произведения в исполнении волонтеров найдут отклик в сердце каждого молодого слушателя", — сообщила министр культуры Ольга Любимова, слова которой привели в пресс-службе.

Ребята смогут прослушать более 150 рассказов и стихотворений о Великой Отечественной войне из коллекции Национальной электронной детской библиотеки, которые специально отобраны психологами для двух возрастных категорий — восьми-десяти и 11-14 лет. Горячая линия будет доступна жителям всех регионов с 12:00 до 22:00 по местному времени.
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