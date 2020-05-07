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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T11:57
https://ria.ru/20200507/1571085696.html
В Тюменской области умер пятый пациент с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Тюменской области умер пятый пациент с коронавирусом

11:57 07.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Пятый скончавшийся в Тюменской области пациент с коронавирусом имел тяжелый анамнез, в том числе ранее перенес несколько инсультов, он поступил в больницу уже в тяжелом состоянии, сообщает в четверг оперативный штаб.
На 7 мая в области выявлено 683 случая заражения коронавирусом, из них 25 – за последние сутки.
"На сегодня у нас зафиксировано уже пять смертей – это пожилые люди, имеющие ряд серьезных хронических заболеваний. К сожалению, несмотря на все усилия медиков, накануне скончался дедушка 80 лет. Он поступил в крайне тяжелом состоянии, у него был тяжелый сопутствующий анамнез, включая несколько инфарктов", - говорится в сообщении.
По данным штаба, среди заболевших – шесть детей, они получают лечение в стационарах в Тюмени, их состояние оценивается как удовлетворительное. Семь человек нуждаются в искусственной вентиляции легких. Врачи вылечили и выписали из больницы 267 человек.
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