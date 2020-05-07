В Тюменской области умер пятый пациент с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Пятый скончавшийся в Тюменской области пациент с коронавирусом имел тяжелый анамнез, в том числе ранее перенес несколько инсультов, он поступил в больницу уже в тяжелом состоянии, сообщает в четверг оперативный штаб.
На 7 мая в области выявлено 683 случая заражения коронавирусом, из них 25 – за последние сутки.
"На сегодня у нас зафиксировано уже пять смертей – это пожилые люди, имеющие ряд серьезных хронических заболеваний. К сожалению, несмотря на все усилия медиков, накануне скончался дедушка 80 лет. Он поступил в крайне тяжелом состоянии, у него был тяжелый сопутствующий анамнез, включая несколько инфарктов", - говорится в сообщении.
По данным штаба, среди заболевших – шесть детей, они получают лечение в стационарах в Тюмени, их состояние оценивается как удовлетворительное. Семь человек нуждаются в искусственной вентиляции легких. Врачи вылечили и выписали из больницы 267 человек.
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