В Тюменской области умер пятый пациент с коронавирусом

"На сегодня у нас зафиксировано уже пять смертей – это пожилые люди, имеющие ряд серьезных хронических заболеваний. К сожалению, несмотря на все усилия медиков, накануне скончался дедушка 80 лет. Он поступил в крайне тяжелом состоянии, у него был тяжелый сопутствующий анамнез, включая несколько инфарктов", - говорится в сообщении.