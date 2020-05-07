Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T11:56
https://ria.ru/20200507/1571085592.html
В Свердловской области рассказали о пациентах с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570916989_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_e86f4edacf1a520092a95ce534ad2f97.jpg
РИА Новости

В Свердловской области рассказали о пациентах с коронавирусом

11:56 07.05.2020
1758
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Питалев
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Пятнадцать пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в Свердловской области, сообщает в четверг оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Состояние 15 госпитализированных с COVID-19 оценивается как тяжелое, 59 – средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
За сутки подтверждено еще 76 случаев COVID-19 в Свердловской области. Специалисты лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" выявили вирус у жителей Екатеринбурга, Арамильского городского округа, Камышлова, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Режевского городского округа. Также в статистику включены 34 случая заболевания жителей других регионов РФ, находящихся в условиях обсервации на территории Камышловского района. Таким образом, в регионе зарегистрировано 1429 случаев новой коронавирусной инфекции, вылечились 243 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
001001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСвердловская область
Рекомендуем
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Свердловские власти назвали возможный срок снятия ограничений по COVID-19
Медик в машине скорой помощи
В Свердловской области выявили 133 новых случая коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Врач "красной зоны" назвал самую "страшную" особенность COVID-19
Российский предприниматель Дмитрий Босов
СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Свердловской области у 124 медработников выявили коронавирус
Мужчина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
Коронавирус
"Мы его не контролируем". Ученый — о странном поведении SARS-CoV-2
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Раздельный сбор мусора в Москве
Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Врач в защитном костюме
Свердловские власти рассказали о лечении больных легкой формой СOVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
Лента новостейМолния