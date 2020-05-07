В Свердловской области рассказали о пациентах с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Пятнадцать пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в Свердловской области, сообщает в четверг оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Состояние 15 госпитализированных с COVID-19 оценивается как тяжелое, 59 – средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное", - говорится в сообщении.
За сутки подтверждено еще 76 случаев COVID-19 в Свердловской области. Специалисты лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" выявили вирус у жителей Екатеринбурга, Арамильского городского округа, Камышлова, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Режевского городского округа. Также в статистику включены 34 случая заболевания жителей других регионов РФ, находящихся в условиях обсервации на территории Камышловского района. Таким образом, в регионе зарегистрировано 1429 случаев новой коронавирусной инфекции, вылечились 243 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.