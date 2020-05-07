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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T11:53
https://ria.ru/20200507/1571085214.html
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569465504_0:0:2969:1670_1036x0_80_0_0_b3c1f31fdfd40f2a3545a46f3ed951cd.jpg
РИА Новости

В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909

11:53 07.05.2020
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РИГА, 7 мая – РИА Новости. Девять новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Латвии за минувшие сутки, в целом в стране инфекция диагностирована у 909 человек, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний.
"За сутки было проведено 2442 теста. Заболевание подтверждено у девяти человек. С начала распространения вируса в Латвии сделано 71079 тестов на COVID-19, заболевание было выявлено у 909 человек. За сутки умер один человек. Официальное число умерших носителей вируса составляет 18 человек", - говорится в сообщении на сайте центра.
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В больницу с COVID-19 за минувшие сутки помещен один человек. Всего в стационарах лечатся 29 пациентов: 26 из них находятся в состоянии средней тяжести, у трех пациентов болезнь протекает в тяжелой форме.
В Латвии действует режим чрезвычайной ситуации.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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