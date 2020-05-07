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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T11:52
https://ria.ru/20200507/1571085180.html
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
https://cdn23.img.ria.ru/images/150099/20/1500992020_0:23:2001:1148_1036x0_80_0_0_7dc6e61ff4e3307e6fffb05396d8d293.jpg
РИА Новости

Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

11:52 07.05.2020
79375
© Fotolia / zinaidasopina112Билет на самолет
Билет на самолет
© Fotolia / zinaidasopina112
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
Кроме того, рассматривается вариант, что эквивалент средств поступит на личный счет пассажира, чтобы он смог потратить деньги на новый билет.
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Условия получения ваучера

Ранее правила использования ваучеров разъяснил "Аэрофлот". Так, такая опция доступна всем категориям пассажиров внутренних и международных рейсов, в том числе по невозвратным тарифам. Билеты должны быть куплены до 1 мая.
В случае, если рейс не состоялся, при оплате сертификатом пассажиру положена скидка в 15% от действующего тарифа на новый перелет. При этом для пассажиров с билетом по тарифу "Максимум" при оплате сертификатом дается скидка в 25%.
Самолет авиакомпании Аэрофлот
29 апреля, 18:05Сказано в эфире
Ваучеры "Аэрофлота" вместо возврата денег – но сразу? Многим понравится"Аэрофлот" сообщил, что до конца года будет предлагать пассажирам вместо возврата денег за авиабилеты ваучеры с премией. Это решение прокомментировал в интервью радио Sputnik президент Союза туристических агентств Сергей Голов.
Оформить сертификат можно после окончания режима самоизоляции, но не ранее 15 мая. Использовать ваучер можно в течение трех лет с даты рейса по первоначальному билету.
Предложение распространяется на пассажиров с билетами, приобретенными до 1 мая 2020 года: с датой вылета в/из Китая с 18 февраля; с датой вылета в/из пунктов других зарубежных стран с 5 марта; с датой вылета по внутренним воздушным линиям с 18 марта. Для билетов, купленных с 1 мая 2020 года, действуют стандартные правила возврата.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в России
Популярные комментарии
Классика, всё по Марксу: убытки возлагаются не на капиталистов, а на население...
7 мая, 12:19
Юрий Баженов
10451248
скидка 15% на действующий тариф при покупке нового билета. - Номально так продуманные капиталисты. Я купил по старым ценам заранее, потом цены взлетят на 50% - и мне предложат новый билет со скидкой!!!! Всё как обычно - народ оплачивай убытки. А потом господин Писков выражает недоверие исследованиям Левады по поводу падения доверия Президенту. Кто ж им будет доверять, когда в открытую обманывают.
7 мая, 12:40
Иван Егоров
9902109
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