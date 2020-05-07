Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета " Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета " Коммерсант ".

Кроме того, рассматривается вариант, что эквивалент средств поступит на личный счет пассажира, чтобы он смог потратить деньги на новый билет.

Особый формат может заработать, если власти ведут режим повышенной готовности или ЧС.

Собеседники газеты допускают, что Госдума рассмотрит законопроект уже в мае.

Условия получения ваучера

Ранее правила использования ваучеров разъяснил " Аэрофлот ". Так, такая опция доступна всем категориям пассажиров внутренних и международных рейсов, в том числе по невозвратным тарифам. Билеты должны быть куплены до 1 мая.

В случае, если рейс не состоялся, при оплате сертификатом пассажиру положена скидка в 15% от действующего тарифа на новый перелет. При этом для пассажиров с билетом по тарифу "Максимум" при оплате сертификатом дается скидка в 25%.

Оформить сертификат можно после окончания режима самоизоляции, но не ранее 15 мая. Использовать ваучер можно в течение трех лет с даты рейса по первоначальному билету.