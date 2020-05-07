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Туризм
2020-05-07T12:00
https://ria.ru/20200507/1571085076.html
На поддержку туризма в Африке просят десять миллиардов долларов
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РИА Новости

На поддержку туризма в Африке просят десять миллиардов долларов

12:00 07.05.2020
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© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкНациональный заповедник "Масаи-Мара" в Кении
Национальный заповедник Масаи-Мара в Кении
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Пять международных организаций воздушного транспорта и туризма обратились к мировым финансовым учреждениям с призывом поддержать сектор путешествий в Африке, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).
Вместе с IATA выступили Всемирная туристская организация (UNWTO), Организация Объединенных Наций, Всемирный совет путешествий и туризма (WTTC), Ассоциация африканских авиакомпаний (AFRAA) и Ассоциация авиакомпаний Южной Африки (AASA).
По данным экспертов, в сфере туризма в Африке занято около 24,6 миллиона человек. Без срочного финансирования кризис COVID-19 может привести к краху этого сектора, который приносит 169 миллиардов долларов в экономику континента, что составляет 7,1 процента его ВВП.
Организации просят предоставить 10 миллиардов долларов на поддержку индустрии путешествий и туризма в Африке. Также эксперты пишут о необходимости грантового финансирования, отсрочки по кредитам.

"Ситуация сейчас критическая, — говорит в сообщении IATA. — Авиакомпании, гостиницы, пансионы, гостиницы, рестораны, места встреч и связанные с ними предприятия несут растущие убытки. Как правило, туризм состоит на 80 процентов из малых и средних предприятий. Чтобы сохранить деньги, многие уже начали увольнять или отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск".

По словам генерального секретаря UNWTO Зураба Пололикашвили, международная финансовая поддержка имеет ключевое значение для восстановления сферы туризма. Без нее, говорит гендиректор IATA Александр де Жюньяк, экономический кризис из-за COVID-19 может вернуть развитие Африки на десять или более лет назад.
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