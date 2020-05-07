Тюменский оперштаб назвал лечение коронавируса вдыханием водки фейком

"Это фейк", - говорится в комментарии штаба к этому ролику.

"Доверяйте только официальным источникам информации и не подвергайте свою жизнь опасности, следуя советам неизвестных злоумышленников. При появлении симптомов болезни обращайтесь за помощью к врачам", - добавляется в сообщении.