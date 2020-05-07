Тюменский оперштаб назвал лечение коронавируса вдыханием водки фейком

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Информация о том, что водка помогает вылечить коронавирус, не соответствует действительности, предупреждает оперативный штаб Тюменской области по профилактике COVID-19.
Ранее в интернете появился видеоролик, в котором мужчина, представившись живущим 20 лет в Италии врачом, рассказывает, как за один день избавился от коронавируса. По его словам, для этого достаточно регулярно дышать водкой.
"Это фейк", - говорится в комментарии штаба к этому ролику.
"Доверяйте только официальным источникам информации и не подвергайте свою жизнь опасности, следуя советам неизвестных злоумышленников. При появлении симптомов болезни обращайтесь за помощью к врачам", - добавляется в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф