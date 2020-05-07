Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T11:50
https://ria.ru/20200507/1571084843.html
Тюменский оперштаб назвал лечение коронавируса вдыханием водки фейком
https://cdn25.img.ria.ru/images/151899/35/1518993537_0:0:5472:3078_1036x0_80_0_0_c61e2ea9c907ae9a26707b57d7df1c15.jpg
РИА Новости

Тюменский оперштаб назвал лечение коронавируса вдыханием водки фейком

11:50 07.05.2020
4985
© Depositphotos / itakdaleeРюмка
Рюмка
© Depositphotos / itakdalee
Рюмка. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Информация о том, что водка помогает вылечить коронавирус, не соответствует действительности, предупреждает оперативный штаб Тюменской области по профилактике COVID-19.
Ранее в интернете появился видеоролик, в котором мужчина, представившись живущим 20 лет в Италии врачом, рассказывает, как за один день избавился от коронавируса. По его словам, для этого достаточно регулярно дышать водкой.
Процесс заморозки плазмы
5 мая, 21:45
Ограничения есть. Вирусолог о лечении COVID-19 переливанием плазмы
"Это фейк", - говорится в комментарии штаба к этому ролику.
"Доверяйте только официальным источникам информации и не подвергайте свою жизнь опасности, следуя советам неизвестных злоумышленников. При появлении симптомов болезни обращайтесь за помощью к врачам", - добавляется в сообщении.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
8131124
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тюменская областьИталияОбщество
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Врач "красной зоны" назвал самую "страшную" особенность COVID-19
Коронавирус
"Мы его не контролируем". Ученый — о странном поведении SARS-CoV-2
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Тюменской области умер пятый пациент с коронавирусом
Российский предприниматель Дмитрий Босов
СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
Архимандрит Амвросий (Юрасов)
Умер архимандрит Амвросий, у которого подозревали COVID-19
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Эксперт объяснил рост числа заболевших COVID-19 в России
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
В Минздраве ожидают пика коронавируса в ближайшие недели
Президент США Дональд Трамп во время ежедневного брифинга по коронавирусу в Белом доме. 20 апреля 2020
Трамп назвал причину пандемии коронавируса
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
В Роспотребнадзоре рассказали о "сглаженном" пике коронавируса
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин
Врач в приемной отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Мясников объяснил "низкое" число выздоровевших от COVID-19
Коронавирус COVID-19
В Японии одобрили первый препарат для лечения пациентов с коронавирусом
Медицинские работники
Назван главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
Лента новостейМолния