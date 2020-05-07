МИД Китая посоветовал США сконцентрироваться на сдерживании COVID-19

ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. Властям Властям США прежде всего необходимо усвоить уроки и исправить ошибки, допущенные в предыдущие месяцы в борьбе с COVID-19 , и сконцентрироваться на сдерживании эпидемии, а не на попытках свалить вину на других, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с пандемией COVID-19 для США стала хуже атаки на военную базу Перл-Харбор в 1941 и теракта 11 сентября 2001 года.

"Если США заявляют о том, что пандемию COVID-19 можно сравнить с атаками на Перл-Харбор и терактом 11 сентября, то враг, с которым США столкнулись на этот раз, – это коронавирус. США необходимо совместно с Китаем бороться с болезнью вместо того, чтобы быть врагами, потому что только общими усилиями международного сообщества можно одержать победу в борьбе с коронавирусной инфекцией", - заявила дипломат.

По ее словам, "к сожалению, мы наблюдаем, что некоторые люди в США постоянно пытаются свалить вину на Китай, что, по нашему мнению, неправильно".

"США следует сконцентрироваться на борьбе с коронавирусом, Китай в свою очередь продолжит эту борьбу совместно с другими странами, включая США. Как вы могли заметить, с момента возникновения вспышки коронавируса Китай действует в открытой, ответственной и прозрачной манере, мы предприняли наиболее комплексные меры для сдерживания распространения заболевания, обмениваемся своим опытом и информацией с ВОЗ , другими странами и регионами, включая США", - заявила Хуа Чуньин.

Представитель ведомства подчеркнула, что КНР активно сотрудничает с международным сообществом и оказывает помощь другим странам в рамках своих возможностей.

"Китай смог сдержать распространение вируса и взять эпидемию под контроль чуть более, чем за два месяца, а в США к настоящему моменту уже более 1,2 миллиона подтвержденных случаев. Чем США занимались за прошедшие месяцы?" - отметила она.

Дипломат подчеркнула, что США остаются страной с наиболее передовыми научно-техническими разработками, и , если бы американские власти действительно действовали в интересах своего народа, то могли бы справиться с эпидемией лучше, чем правительство Китая, и непонятно, как и почему руководство США допустило, что ситуация в стране стала настолько тяжелой.

"На мой взгляд, им следует усвоить уроки и исправить ошибки, пока не стало слишком поздно. Прежде, чем пытаться свалить на кого-то вину, им следует сначала сдержать распространение коронавируса в своей стране, жизни людей намного важнее корыстных целей, они обязаны дать народу США четкие объяснения", - сказала она.

По последним данным, в США от COVID-19 скончались 73 039 человек, заражены 1 223 468.