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Медиавойны
2020-05-07T11:45
https://ria.ru/20200507/1571084381.html
RT: США выделят средства на помощь Балканам в информационной борьбе с РФ
https://cdn24.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_199:396:3463:2232_1036x0_80_0_0_ded4ec1660c99bb88d3c0ec2f21a17fa.jpg
РИА Новости

RT: США выделят средства на помощь Балканам в информационной борьбе с РФ

11:45 07.05.2020
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Госдеп США выделит 140 тысяч долларов на помощь балканским государствам в информационной борьбе с Россией, с соответствующим документом ознакомился RT.
"Госдеп США выделит $140 тысяч на помощь балканским государствам в борьбе с "дезинформацией", в том числе "российской"... Как уточняется в тендерной документации, средства будут выделены через посольство в Приштине на реализацию программы "TechCamp в Косове: борьба с дезинформацией на Балканах", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
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Отмечается, что, согласно документу, с помощью программы "TechCamp в Косове" предполагается укреплять доверие общественности "к свободной прессе и демократическим институтам, помогая участникам лучше выявлять и бороться с фейковыми новостями, дезинформацией и связанными с ними угрозами, такими как поддельные аккаунты".
"Мероприятие, как уточняется в документе, будет носить региональный характер. Его "целевая аудитория" - слушатели из частично признанной республики Косово, Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Черногории, Северной Македонии, Сербии и Словении. В их число, как сообщается, должны входить официальные представители местных правительств, журналисты, а также медиаинфлюенсеры", - добавляется в сообщении.
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По данным RT, программа состоит из двух компонентов - трёхдневного семинара и последующих мероприятий. "Компонент 1 предполагает проведение в Пече с 19 по 21 ноября 2020 года трёхдневного семинара с участием как минимум 45 слушателей. Компонент 2 предусматривает ряд последующих мероприятий, в том числе присуждение вспомогательных грантов, а также программу обмена", - отмечается в документе.
Также рассматриваемая программа предполагает достижение в перспективе ряда целей - "в качестве одной из них заявлено "противодействие российской дезинформации".
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"В течение года как минимум 50% журналистов, прошедших подготовку в рамках программы TechCamp, примут участие в местных или региональных инициативах по укреплению своих журналистских сетей (в том числе той, которая направлена на расследовательскую деятельность в рамках активного противодействия российской дезинформации), а также совместно с влиятельными лицами в медиасреде приступят к проведению мероприятий по борьбе с дезинформацией", - приводит телеканал текст документа.
Сообщается, что принять участие в конкурсе могут представители местных некоммерческих и неправительственных организаций, аналитических центров, организаций гражданского общества и образовательных институтов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в дела разных стран, заявлял, что нет никаких фактов, подтверждающих это.
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МедиавойныБалканыТелеканал RTСергей ЛавровГосударственный департамент СШАКосовоСШАВ мире
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