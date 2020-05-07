RT: США выделят средства на помощь Балканам в информационной борьбе с РФ

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Госдеп США выделит 140 тысяч долларов на помощь балканским государствам в информационной борьбе с Россией, с соответствующим документом ознакомился RT.
"Госдеп США выделит $140 тысяч на помощь балканским государствам в борьбе с "дезинформацией", в том числе "российской"... Как уточняется в тендерной документации, средства будут выделены через посольство в Приштине на реализацию программы "TechCamp в Косове: борьба с дезинформацией на Балканах", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Отмечается, что, согласно документу, с помощью программы "TechCamp в Косове" предполагается укреплять доверие общественности "к свободной прессе и демократическим институтам, помогая участникам лучше выявлять и бороться с фейковыми новостями, дезинформацией и связанными с ними угрозами, такими как поддельные аккаунты".
"Мероприятие, как уточняется в документе, будет носить региональный характер. Его "целевая аудитория" - слушатели из частично признанной республики Косово, Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Черногории, Северной Македонии, Сербии и Словении. В их число, как сообщается, должны входить официальные представители местных правительств, журналисты, а также медиаинфлюенсеры", - добавляется в сообщении.
По данным RT, программа состоит из двух компонентов - трёхдневного семинара и последующих мероприятий. "Компонент 1 предполагает проведение в Пече с 19 по 21 ноября 2020 года трёхдневного семинара с участием как минимум 45 слушателей. Компонент 2 предусматривает ряд последующих мероприятий, в том числе присуждение вспомогательных грантов, а также программу обмена", - отмечается в документе.
Также рассматриваемая программа предполагает достижение в перспективе ряда целей - "в качестве одной из них заявлено "противодействие российской дезинформации".
"В течение года как минимум 50% журналистов, прошедших подготовку в рамках программы TechCamp, примут участие в местных или региональных инициативах по укреплению своих журналистских сетей (в том числе той, которая направлена на расследовательскую деятельность в рамках активного противодействия российской дезинформации), а также совместно с влиятельными лицами в медиасреде приступят к проведению мероприятий по борьбе с дезинформацией", - приводит телеканал текст документа.
Сообщается, что принять участие в конкурсе могут представители местных некоммерческих и неправительственных организаций, аналитических центров, организаций гражданского общества и образовательных институтов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в дела разных стран, заявлял, что нет никаких фактов, подтверждающих это.