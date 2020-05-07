RT: США выделят средства на помощь Балканам в информационной борьбе с РФ

"В течение года как минимум 50% журналистов, прошедших подготовку в рамках программы TechCamp, примут участие в местных или региональных инициативах по укреплению своих журналистских сетей (в том числе той, которая направлена на расследовательскую деятельность в рамках активного противодействия российской дезинформации), а также совместно с влиятельными лицами в медиасреде приступят к проведению мероприятий по борьбе с дезинформацией", - приводит телеканал текст документа.