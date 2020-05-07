Глава Biocad оценил время для разработки вакцины от COVID-19

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Разработка вакцины от коронавируса COVID-19 занимает минимум 1,5 года, заявил в интервью РИА Новости гендиректор российской биотехнологической компании Дмитрий Морозов. Разработка вакцины от коронавируса COVID-19 занимает минимум 1,5 года, заявил в интервью РИА Новости гендиректор российской биотехнологической компании Biocad

Отвечая на вопрос, сколько времени занимает разработка вакцины от коронавируса, Морозов сказал: "Если говорить о разработке продукта, то это минимум 1,5 года. Промышленное производство обычно настраивается в параллель с клиническими испытаниями. Есть этапы, которые перепрыгнуть нельзя: например, если мы проверяем на мышах защитный эффект вакцины, нужно ждать 30 дней. Однако регулятор может помочь нам реагировать на существующие вызовы более эффективно", - сказал гендиректор Biocad.

По мнению Морозова, методы, которыми руководствуется подведомственная организация Минздрава, занимающаяся экспертизой качества лекарств, на сегодняшний день сильно устарели. "Например, официально, по закону, вы не можете встретиться с экспертами этой организации, чтобы обсудить дизайн клинических испытаний. Все закрыто, непрозрачно и очень субъективно с точки зрения принятия решений", - говорит он.

Как отмечает Морозов, российские компании, разрабатывающие инновационные продукты, оказываются в менее выгодных условиях по сравнению с зарубежными коллегами. "Иностранные компании могут общаться со своим регулятором абсолютно прозрачно, обмениваться с ним знаниями, а также получать более быстрый доступ на рынок передовых препаратов. Мы - не можем. Мы на обочине регуляторной практики. Я наблюдаю текущую ситуацию более пяти лет. И, к сожалению, ничего не меняется", - сказал он.

В апреле Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) включила в перечень 70 перспективных вакцин-кандидатов против коронавируса девять российских разработок. В создании трех из них участвует Biocad - как разработчик или как индустриальный партнер.

На основе собственных наработок по онковацинам Biocad разрабатывает инкапсулированную в липосомы мРНК-вакцину против COVID-19. Совместно с ФГБНУ "Институт экспериментальной медицины" компания делает живую вакцину на основе аттенуированной (ослабленной) основы вируса гриппа, с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" - вакцину на основе везикулярного стоматита.