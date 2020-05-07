Biocad: вакцина от COVID-19 будет работать и при мутациях вируса

"Я бы не сказал, что он (SARS-CoV-2 - ред.) мутирует таким образом, что старый и новый вирусы становятся непохожими. Кроме этого, в некоторых регионах он меняется, а в некоторых - нет. Усилия всех компаний и организаций сейчас направлены на создание вакцины против неизменяемых частей вируса. Даже если он получит две или три мутации в процессе циркулирования, неизменные части останутся и вакцина будет работать", - сказал он.