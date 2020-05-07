Biocad: вакцина от COVID-19 будет работать и при мутациях вируса

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Вакцина против коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19, будет работать даже при мутациях вируса, заявил в интервью РИА Новости гендиректор российской биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов.
"Я бы не сказал, что он (SARS-CoV-2 - ред.) мутирует таким образом, что старый и новый вирусы становятся непохожими. Кроме этого, в некоторых регионах он меняется, а в некоторых - нет. Усилия всех компаний и организаций сейчас направлены на создание вакцины против неизменяемых частей вируса. Даже если он получит две или три мутации в процессе циркулирования, неизменные части останутся и вакцина будет работать", - сказал он.
В апреле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень из 70 перспективных вакцин-кандидатов против коронавируса девять российских разработок. В создании трех из них участвует Biocad - как разработчик или как индустриальный партнер.
На основе собственных наработок по онковацинам Biocad разрабатывает инкапсулированную в липосомы мРНК-вакцину против COVID-19. Совместно с ФГБНУ "Институт экспериментальной медицины" компания делает живую вакцину на основе аттенуированной (ослабленной) основы вируса гриппа, с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" - вакцину на основе везикулярного стоматита.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.