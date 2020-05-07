В Австрии оценили ситуацию с распространением коронавируса

ВЕНА, 7 мая - РИА Новости. Общее количество больных Общее количество больных коронавирусом в активной фазе в Австрии составляет 1445, ситуация в республике стабильна, сообщил в четверг министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер.

"Текущая ситуация вокруг коронавируса в Австрии по-прежнему очень и очень стабильная, в принципе, положительная. По состоянию на сегодня заразились 15 тысяч 652 человека, но речь, конечно, не об активной фазе. Число активных случаев значительно меньше - всего 1445. Это очень хорошая тенденция", - сказал Аншобер на пресс-конференции.

Он проинформировал, что по состоянию на четверг от коронавируса в республике скончались 609 человек, госпитализированы 360 человек, из них 92 - на интенсивной терапии. Число выявленных случаев за сутки возросло на 68 (0,4%).

Австрия 14 апреля приступила к пошаговой отмене ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. В настоящий момент открыты все магазины, парикмахерские и салоны красоты. Режим самоизоляции отменили с 1 мая, однако в общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее метра. В общественном транспорте и магазинах нужно носить маску.

Работа ресторанов в республике возобновится 15 мая, с 29 мая откроются гостиницы, а крупные массовые мероприятия останутся под запретом минимум до конца августа. До 31 мая продлен контроль на границе с соседними странами.