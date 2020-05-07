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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T11:42
https://ria.ru/20200507/1571084010.html
В Австрии оценили ситуацию с распространением коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40862/55/408625596_0:160:3073:1889_1036x0_80_0_0_a2e620b22af5d34be9a39aa671056de9.jpg
РИА Новости

В Австрии оценили ситуацию с распространением коронавируса

11:42 07.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВена
Вена
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вена. Архивное фото
ВЕНА, 7 мая - РИА Новости. Общее количество больных коронавирусом в активной фазе в Австрии составляет 1445, ситуация в республике стабильна, сообщил в четверг министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер.
"Текущая ситуация вокруг коронавируса в Австрии по-прежнему очень и очень стабильная, в принципе, положительная. По состоянию на сегодня заразились 15 тысяч 652 человека, но речь, конечно, не об активной фазе. Число активных случаев значительно меньше - всего 1445. Это очень хорошая тенденция", - сказал Аншобер на пресс-конференции.
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Он проинформировал, что по состоянию на четверг от коронавируса в республике скончались 609 человек, госпитализированы 360 человек, из них 92 - на интенсивной терапии. Число выявленных случаев за сутки возросло на 68 (0,4%).
Австрия 14 апреля приступила к пошаговой отмене ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. В настоящий момент открыты все магазины, парикмахерские и салоны красоты. Режим самоизоляции отменили с 1 мая, однако в общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее метра. В общественном транспорте и магазинах нужно носить маску.
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Работа ресторанов в республике возобновится 15 мая, с 29 мая откроются гостиницы, а крупные массовые мероприятия останутся под запретом минимум до конца августа. До 31 мая продлен контроль на границе с соседними странами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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