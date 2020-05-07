В Верхневолжье растет число выздоровевших от COVID-19

ТВЕРЬ, 7 мая - РИА Новости. В Тверской области растет число выздоровевших от . В Тверской области растет число выздоровевших от коронавирусной инфекции

За последние сутки из больниц выписаны еще 29 человек, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на информацию регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области.

К настоящему времени в регионе после коронавируса выздоровели 226 человек, подтверждены 16 новых случаев. Все зараженные изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.