В Верхневолжье растет число выздоровевших от COVID-19

ТВЕРЬ, 7 мая - РИА Новости. В Тверской области растет число выздоровевших от коронавирусной инфекции.
За последние сутки из больниц выписаны еще 29 человек, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на информацию регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области.
К настоящему времени в регионе после коронавируса выздоровели 226 человек, подтверждены 16 новых случаев. Все зараженные изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.
Всего на данный момент в области подтверждены 769 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 535 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. 8 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.