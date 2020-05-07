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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-05-07T11:49
https://ria.ru/20200507/1571083915.html
В Верхневолжье растет число выздоровевших от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/152060/96/1520609659_0:106:2000:1231_1036x0_80_0_0_cc194067c27122e265330aa4bd326b1d.jpg
РИА Новости

В Верхневолжье растет число выздоровевших от COVID-19

11:42 07.05.2020 (обновлено: 11:49 07.05.2020)
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© Depositphotos / BestPhotoStudioВид на город Тверь
Вид на город Тверь
© Depositphotos / BestPhotoStudio
ТВЕРЬ, 7 мая - РИА Новости. В Тверской области растет число выздоровевших от коронавирусной инфекции.
За последние сутки из больниц выписаны еще 29 человек, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на информацию регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области.
К настоящему времени в регионе после коронавируса выздоровели 226 человек, подтверждены 16 новых случаев. Все зараженные изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.
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Всего на данный момент в области подтверждены 769 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 535 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. 8 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.
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