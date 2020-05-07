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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T11:41
https://ria.ru/20200507/1571083789.html
Эксперт объяснил рост числа заболевших COVID-19 в России
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571074969_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_bb854ec2ca7ac0de1159a6302591062b.jpg
РИА Новости

Эксперт объяснил рост числа заболевших COVID-19 в России

11:41 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Нарушение россиянами самоизоляции в период майских праздников могло напрямую сказаться на статистике по коронавирусу, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на рекордные 11 231, до 177 160. Наибольшие показатели за сутки зарегистрированы в Москве - 6703, Подмосковье - 842, Нижегородской области - 312.
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"Несоблюдение самоизоляции в период майских праздников, конечно, возможно (оказало влияние на статистику - прим. ред.). Люди устали уже, это очень тяжело, поэтому могли быть нарушения. Я людей не оправдываю, это, конечно, очень плохо. И это могло повлиять на цифры", - рассказал Альтштейн.
Плюс ко всему, в России несколько изменился подход к диагностике, добавились новые компании, которые проводят свои исследования, что также могло повлиять на статистику.
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"Пока все идет так, как должно. Чтобы сказать что-то о пике или стабилизации, надо подождать несколько дней, чтобы было видно. Если вы посмотрите на кривые, которые были в других странах, там нет ровного плато, а зубчатая кривая, зубцы примерно раз в неделю", - отметил Альтштейн.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
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