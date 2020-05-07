Эксперт объяснил рост числа заболевших COVID-19 в России

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Нарушение россиянами самоизоляции в период майских праздников могло напрямую сказаться на статистике по коронавирусу, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Нарушение россиянами самоизоляции в период майских праздников могло напрямую сказаться на статистике по коронавирусу, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн

Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на рекордные 11 231, до 177 160. Наибольшие показатели за сутки зарегистрированы в Москве - 6703, Подмосковье - 842, Нижегородской области - 312.

"Несоблюдение самоизоляции в период майских праздников, конечно, возможно (оказало влияние на статистику - прим. ред.). Люди устали уже, это очень тяжело, поэтому могли быть нарушения. Я людей не оправдываю, это, конечно, очень плохо. И это могло повлиять на цифры", - рассказал Альтштейн.

Плюс ко всему, в России несколько изменился подход к диагностике, добавились новые компании, которые проводят свои исследования, что также могло повлиять на статистику.

"Пока все идет так, как должно. Чтобы сказать что-то о пике или стабилизации, надо подождать несколько дней, чтобы было видно. Если вы посмотрите на кривые, которые были в других странах, там нет ровного плато, а зубчатая кривая, зубцы примерно раз в неделю", - отметил Альтштейн.