В Цхинвале перед домами ветеранов проходят торжественные парады

ЦХИНВАЛ, 7 мая - РИА Новости. Торжественные парады перед домами ветеранов в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Цхинвале, сообщает пресс-служба Минобороны Торжественные парады перед домами ветеранов в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Цхинвале, сообщает пресс-служба Минобороны Южной Осетии

Ранее сообщалось, что Минобороны Южной Осетии из-за ситуации с COVID-19 проведет для всех ветеранов, живущих в республике, личные парады перед их домами 7 и 8 мая. В республике живут 13 участников войны.

"Первый парад проходит по улице Октябрьская для ветерана Чочиева Амирана Григорьевича, второй по улице Мамсурова для двух ветеранов Кокоева Григория Николаевича и Кусраева Ильи Николаевича. Третий парад пройдет для Алборовой Евгении Александровны по улице Железнодорожная. Остальные парады пройдут в пятницу, восьмого мая", - говорится в сообщении.

В личных парадах принимают участие знаменные группы министерства обороны и батальона специального назначения, парадные расчеты роты почетного караула, батальона спецназа, стрелковой бригады, учебной роты. "Торжественное мероприятие проходит в сопровождении сводного военного оркестра Министерства обороны РЮО и 4 российской гвардейской военной базы", - уточняет пресс-служба.

В среду в республике было выявлено три случая заражения коронавирусом. Граница Южной Осетии с Россией будет полностью закрыта для всех граждан и грузового автотранспорта с 10 по 17 мая.

Ранее сообщалось, что правительство Южной Осетии приняло постановление о продлении запрета на пересечение госграницы с Россией до 31 мая включительно из-за ситуации с коронавирусом. Все медицинские учреждения закрыты на карантин и работают в особом режиме.