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75 лет Великой Победы
2020-05-07T11:50
https://ria.ru/20200507/1571083429.html
В Цхинвале перед домами ветеранов проходят торжественные парады
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571084498_0:41:1024:617_1036x0_80_0_0_aef10b86ebddfeb06636243b51523e0d.jpg
РИА Новости

В Цхинвале перед домами ветеранов проходят торжественные парады

11:37 07.05.2020 (обновлено: 11:50 07.05.2020)
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© Фото : Министерство обороны Южной ОсетииВоеннослужащие Южной Осетии
Военнослужащие Южной Осетии
© Фото : Министерство обороны Южной Осетии
ЦХИНВАЛ, 7 мая - РИА Новости. Торжественные парады перед домами ветеранов в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Цхинвале, сообщает пресс-служба Минобороны Южной Осетии.
Ранее сообщалось, что Минобороны Южной Осетии из-за ситуации с COVID-19 проведет для всех ветеранов, живущих в республике, личные парады перед их домами 7 и 8 мая. В республике живут 13 участников войны.
"Первый парад проходит по улице Октябрьская для ветерана Чочиева Амирана Григорьевича, второй по улице Мамсурова для двух ветеранов Кокоева Григория Николаевича и Кусраева Ильи Николаевича. Третий парад пройдет для Алборовой Евгении Александровны по улице Железнодорожная. Остальные парады пройдут в пятницу, восьмого мая", - говорится в сообщении.
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В личных парадах принимают участие знаменные группы министерства обороны и батальона специального назначения, парадные расчеты роты почетного караула, батальона спецназа, стрелковой бригады, учебной роты. "Торжественное мероприятие проходит в сопровождении сводного военного оркестра Министерства обороны РЮО и 4 российской гвардейской военной базы", - уточняет пресс-служба.
В среду в республике было выявлено три случая заражения коронавирусом. Граница Южной Осетии с Россией будет полностью закрыта для всех граждан и грузового автотранспорта с 10 по 17 мая.
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Ранее сообщалось, что правительство Южной Осетии приняло постановление о продлении запрета на пересечение госграницы с Россией до 31 мая включительно из-за ситуации с коронавирусом. Все медицинские учреждения закрыты на карантин и работают в особом режиме.
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75 лет Великой ПобедыКоронавирус COVID-19Южная ОсетияВ мире
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