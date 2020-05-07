На Кубани рассказали о новых случаях коронавируса

КРАСНОДАР, 7 мая - РИА Новости. Треть из подтверждённых на Кубани за минувшие сутки 99 случаев заражения коронавирусом выявлены в столице региона - Краснодаре, сообщает оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19.
"В Краснодарском крае зафиксировано 99 новых случаев коронавируса… 33 новых случая выявлено в Краснодаре... Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 1633 человека, … 523 пациента выздоровели, в том числе 56 – за последние сутки. 21 человек умер. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 18 пациентов", - говорится в сообщении.
В обсерваторах размещены 1847 человек, их состояние удовлетворительное.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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