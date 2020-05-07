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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T11:37
https://ria.ru/20200507/1571083304.html
На Кубани рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570018917_0:12:2173:1234_1036x0_80_0_0_1f5533ca648315b949665beec7d029bf.jpg
РИА Новости

На Кубани рассказали о новых случаях коронавируса

11:37 07.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 7 мая - РИА Новости. Треть из подтверждённых на Кубани за минувшие сутки 99 случаев заражения коронавирусом выявлены в столице региона - Краснодаре, сообщает оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19.
Краснодарском крае зафиксировано 99 новых случаев коронавируса… 33 новых случая выявлено в Краснодаре... Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 1633 человека, … 523 пациента выздоровели, в том числе 56 – за последние сутки. 21 человек умер. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 18 пациентов", - говорится в сообщении.
В обсерваторах размещены 1847 человек, их состояние удовлетворительное.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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