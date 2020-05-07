Эксперт: из-за сокращения доходов в РПЦ не будет "армии" безработных

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Несмотря на сокращение наемного персонала в храмах РПЦ из-за уменьшения пожертвований, большого числа безработных из-за этого не появится, поскольку многие были заняты при храмах частично, заявил РИА Новости руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) Роман Силантьев.

"Сокращения сотрудников массовые. Об этом говорят из СМИ, официальных каналов в епархиях. Нет физической возможности платить людям зарплату, ведь бюджет храмов формируется из пожертвований", - сказал Силантьев.

По его словам, в связи с эпидемией не требуется так много человек, как раньше.

"Кто-то работает по трудовому договору, кто-то изначально устраивался как волонтер. Для многих работа в храме – это неполная занятость. Зачастую помогают пенсионеры или студенты, кто-то приходит в выходные – кроме основной работы. Поэтому значительная часть людей, которые помогают при храмах, не сильно пострадают от сокращения бюджетов в церкви. Армии безработных не будет", - заявил Силантьев.

В любом случае, после эпидемии эти люди смогут вернуться на работу в храмы, отметил эксперт.

Ранее на сайте Русской православной церкви появился комментарий правового управления Московской патриархии, где отмечается, что "в связи с приостановлением доступа граждан в храмы поступление пожертвований либо существенно снизилось либо прекратилось, возникают и могут возникнуть ситуации, когда религиозные организации Русской православной церкви не будут иметь средств для оплаты труда работников".