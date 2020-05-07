На Ямале рассказали о новых случаях коронавируса

"По состоянию на 7 мая 2020 года Центром гигиены и эпидемиологии Ямало-Ненецкого автономного округа подтверждено 93 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период - 1018 случаев COVID-19. Выздоровели от коронавируса 150 человек", - говорится в сообщении.