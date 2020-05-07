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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T11:33
https://ria.ru/20200507/1571082772.html
На Ямале рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1036x0_80_0_0_057dd5427992e5487d1fe1195b8cc9f7.jpg
РИА Новости

На Ямале рассказали о новых случаях коронавируса

11:33 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи возле больницы
Врач скорой помощи возле больницы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи возле больницы. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мая - РИА Новости. Три четверти случаев COVID-19 в Ямало-Ненецком автономном округе выявлены среди рабочих с нефтегазовых месторождений и производственных объектов, сообщает региональный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса.
"По состоянию на 7 мая 2020 года Центром гигиены и эпидемиологии Ямало-Ненецкого автономного округа подтверждено 93 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период - 1018 случаев COVID-19. Выздоровели от коронавируса 150 человек", - говорится в сообщении.
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Карта распространения нового коронавируса в России
Отмечается, что на месторождениях и производственных объектах региона за сутки выявлено 84 инфицированных, всего - 763 случая. Свыше 450 заболевших рабочих - с газовых промыслов в Ямальском районе, где ранее коронавирус нашли у вахтовиков в поселке Сабетта, рядом с которым находится крупнейший в России завод по производству сжиженного природного газа.
Кроме того, продолжает развиваться очаг в строительной организации на территории Салехарда, где заразились уже 52 человека, в том числе шестеро - за последние сутки.
По данным оперштаба, стационарное лечение на Ямале требуется лишь 182 пациентам от общего числа заразившихся коронавирусом, четверо - на искусственной вентиляции легких.
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Рабочие с месторождений и предприятий дают основной прирост заболевших на Ямале уже две недели. Так, 23 апреля в регионе выявлены 90 человек с инфекцией, из которых 88 - вахтовики. С тех пор практически ежедневно число инфицированных рабочих предприятий ТЭК превышает количество тех, кто заразился в населенных пунктах ЯНАО. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов продлил режим обязательной самоизоляции в регионе по 11 мая включительно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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