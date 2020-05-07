Власти рассказали о состоянии пациентов с COVID-19 в Липецкой области

ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Состояние новых 47 пациентов в Липецкой области с подтвержденной коронавирусной инфекцией оценивается как удовлетворительное, сообщил РИА Новости представитель обладминистрации.
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксирован 11 231 новый случай заражения, в том числе 47 - в Липецкой области.
"Все пациенты - из числа контактных. Их состояние удовлетворительное, заболевание у многих - без симптомов", - сказал собеседник агентства.
Всего на территории региона зарегистрировано 703 случая новой коронавирусной инфекции, 117 человек выздоровели, двое умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф