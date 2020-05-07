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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T11:31
https://ria.ru/20200507/1571082585.html
Власти рассказали о состоянии пациентов с COVID-19 в Липецкой области
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570826821_0:0:2941:1654_1036x0_80_0_0_aaf499e65aa42e5e1c810de18d9d8020.jpg
РИА Новости

Власти рассказали о состоянии пациентов с COVID-19 в Липецкой области

11:31 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик везет инвалидное кресло к машине скорой медицинской помощи
Медик везет инвалидное кресло к машине скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик везет инвалидное кресло к машине скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Состояние новых 47 пациентов в Липецкой области с подтвержденной коронавирусной инфекцией оценивается как удовлетворительное, сообщил РИА Новости представитель обладминистрации.
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксирован 11 231 новый случай заражения, в том числе 47 - в Липецкой области.
"Все пациенты - из числа контактных. Их состояние удовлетворительное, заболевание у многих - без симптомов", - сказал собеседник агентства.
Всего на территории региона зарегистрировано 703 случая новой коронавирусной инфекции, 117 человек выздоровели, двое умерли.
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