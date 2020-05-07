В Израиле число излечившихся от коронавируса превысило 10,7 тысячи

В настоящий момент 5370 человек в Израиле больны коронавирусом, в тяжелом состоянии находятся 83 пациента, из них 69 нуждаются в искусственной вентиляции легких. Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Израиле достигло 16 346.

Израиль начал постепенный выход из режима карантина. На этой неделе кабинет министров снял ограничение на отдаление более чем на 100 метров от дома и разрешил посещать друзей и родственников, в том числе пожилых. Кроме того, в четверг открываются торговые центры, рынки и спортивные клубы.