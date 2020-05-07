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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T13:12
https://ria.ru/20200507/1571082254.html
В Израиле число излечившихся от коронавируса превысило 10,7 тысячи
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571093942_0:113:3076:1843_1036x0_80_0_0_3eb4420ad661c69d8191a94ee68622a7.jpg
РИА Новости

В Израиле число излечившихся от коронавируса превысило 10,7 тысячи

11:30 07.05.2020 (обновлено: 13:12 07.05.2020)
1121
© REUTERS / Amir CohenПосетителю торгового центра в Ашдоде изеряют температуру
Посетителю торгового центра в Ашдоде изеряют температуру
© REUTERS / Amir Cohen
Посетителю торгового центра в Ашдоде изеряют температуру
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мая - РИА Новости. Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Израиле с вечера среды увеличилось на 100 и достигло 10 тысяч 737, кроме того, ни один пациент не умер за ночь, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным ведомства на утро четверга, общее число умерших больных с коронавирусом осталось неизменным - 239.
В настоящий момент 5370 человек в Израиле больны коронавирусом, в тяжелом состоянии находятся 83 пациента, из них 69 нуждаются в искусственной вентиляции легких. Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Израиле достигло 16 346.
Израиль начал постепенный выход из режима карантина. На этой неделе кабинет министров снял ограничение на отдаление более чем на 100 метров от дома и разрешил посещать друзей и родственников, в том числе пожилых. Кроме того, в четверг открываются торговые центры, рынки и спортивные клубы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Прикольно здесь то, что мой первый комментарий был удалён через минуту. А всего-то написал: "Когда смотришь на количество дизлайков под такими новостями, становится вдвойне приятно. Во-первых, от того, что евреям хорошо; а во-вторых, от того ..." дописывать не стану, а то опять удалят "крамолу" :-)
7 мая, 19:10
yoram
1100000
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