В Израиле число излечившихся от коронавируса превысило 10,7 тысячи

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мая - РИА Новости. Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Израиле с вечера среды увеличилось на 100 и достигло 10 тысяч 737, кроме того, ни один пациент не умер за ночь, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным ведомства на утро четверга, общее число умерших больных с коронавирусом осталось неизменным - 239.
В настоящий момент 5370 человек в Израиле больны коронавирусом, в тяжелом состоянии находятся 83 пациента, из них 69 нуждаются в искусственной вентиляции легких. Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Израиле достигло 16 346.
Израиль начал постепенный выход из режима карантина. На этой неделе кабинет министров снял ограничение на отдаление более чем на 100 метров от дома и разрешил посещать друзей и родственников, в том числе пожилых. Кроме того, в четверг открываются торговые центры, рынки и спортивные клубы.
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