В Молдавии один из судей КС взял самоотвод по делу о российском кредите

КИШИНЕВ, 7 мая — РИА Новости. Судья Конституционного суда Молдавии Эдуард Абабей на заседании в четверг попросил о самоотводе от рассмотрения дела о российском кредите, поскольку состоит в родственных отношениях с министром финансов Сергеем Пушкуцей и не может считаться беспристрастным.
Конституционный суд Молдавии 23 апреля приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро. Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
"Прошу отстранить меня от рассмотрения заявленного дела, поскольку я нахожусь в родственных отношениях с министром финансов, что нарушает принцип беспристрастности судей", - заявил Абабей.
Заявление судьи было рассмотрено остальными членами КС во время короткого совещания, его запрос о самоотводе был удовлетворен.
Ранее президент Игорь Додон сообщил, что Молдавия может столкнуться с серьезными экономическими проблемами, если не получит кредит от РФ, в частности, может возникнуть сложность с выплатами зарплат и пенсий.
20 ноября 2019, 21:43Додон: Россия готова выделить Молдавии кредит в полмиллиарда долларов