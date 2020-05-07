Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-07T11:29
https://ria.ru/20200507/1571082212.html
В Молдавии один из судей КС взял самоотвод по делу о российском кредите
https://cdn24.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3166:2048_1036x0_80_0_0_8c9f5c32a7d46f35d5bcf23025bc7589.jpg
РИА Новости

В Молдавии один из судей КС взял самоотвод по делу о российском кредите

11:29 07.05.2020
3629
© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе
© Depositphotos / Leonid Andronov
КИШИНЕВ, 7 мая — РИА Новости. Судья Конституционного суда Молдавии Эдуард Абабей на заседании в четверг попросил о самоотводе от рассмотрения дела о российском кредите, поскольку состоит в родственных отношениях с министром финансов Сергеем Пушкуцей и не может считаться беспристрастным.
Конституционный суд Молдавии 23 апреля приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро. Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
"Прошу отстранить меня от рассмотрения заявленного дела, поскольку я нахожусь в родственных отношениях с министром финансов, что нарушает принцип беспристрастности судей", - заявил Абабей.
Заявление судьи было рассмотрено остальными членами КС во время короткого совещания, его запрос о самоотводе был удовлетворен.
Ранее президент Игорь Додон сообщил, что Молдавия может столкнуться с серьезными экономическими проблемами, если не получит кредит от РФ, в частности, может возникнуть сложность с выплатами зарплат и пенсий.
Президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга в Кишиневе
20 ноября 2019, 21:43
Додон: Россия готова выделить Молдавии кредит в полмиллиарда долларов
811002
Обсудить 0
Игорь ДодонМолдавияВ мире
Рекомендуем
Председатель Конституционного суда Молдавии Владимир Цуркан
СМИ: бывший председатель КС Молдавии попросил аннулировать его отставку
Бизнесмен Анатолий Быков доставлен на допрос. Видео СК
СК опубликовал видео с задержанным Анатолием Быковым
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля 2019
Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Конституционный суд Молдовы
КС Молдавии признал кредитное соглашение с Россией неконституционным
Билет на самолет
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Прокуратура не нашла оснований для проверки слов Артамонова о дезинфекции
Михаил Саакашвили
На Украине рассказали, как Саакашвили обманул одесситов
Участники первомайской демонстрации против политики властей и карантинных мер в Варшаве
Победа "эпидемократии" в Польше отложена
Депутат Бундестага ФРГ, сопредседатель группы Робби Шлунд во время пресс-конференции Итоги встречи Германо-российской межпарламентской дружбы в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве.
Робби Шлунд: дела СК России по преступлениям нацизма помогают примирению
Отделение для людей с подозрением на коронавирус
Россия вышла на пятое место по числу зараженных коронавирусом
Виктор Янукович
На Украине рассказали о процедуре экстрадиции Януковича
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно направилось в Германию
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Прокуратура Нидерландов назвала подозреваемых по делу MH17
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
Лента новостейМолния