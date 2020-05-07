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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2020-05-07T11:28
https://ria.ru/20200507/1571081967.html
Москва направит 7,3 млрд рублей на строительство нового технопарка
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/74/1559267406_0:240:3077:1971_1036x0_80_0_0_b67d52c2a7bc8f6238f9f5261b90063b.jpg
РИА Новости

Москва направит 7,3 млрд рублей на строительство нового технопарка

11:28 07.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 7 мая. РИА Новости. Москва направит 7,3 миллиарда рублей из городского бюджета на строительство технопарка в промышленной зоне "Руднево", которое начнется уже в этом году, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Новый технопарк в Восточном административном округе столицы появится до конца 2022 года и станет ядром промышленной зоны "Руднево", которая в перспективе займет площадь более 40 гектаров. На базе технопарка совместно с частными инвесторами будет запущено более 40 производств и создано свыше 3 тысяч новых рабочих мест, говорится в сообщении.
"К строительству технопарка приступят в конце этого года. В рамках реализации проекта будет застроено более 11 гектаров, возведено 19 объектов общей площадью более 84 тысяч квадратных метров. Многим предприятиям не требуются большие площади ввиду применения современного автоматизированного оборудования. Использование высоких технологий в работе и отсутствие необходимости строить собственные производственные здания сокращает время для запуска производства, обеспечивая скорейшее поступление НДФЛ в бюджет", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
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Отмечается, что новый технопарк будет развиваться под единым брендом "Технополис Москва". Резидентами парка станут высокотехнологичные компании малого и среднего бизнеса, которые создают экспортно-ориентированные и импортозамещающие технологии, товары и услуги в области строительной, авиационной и электронной промышленности.
Большое внимание в проекте уделено созданию качественной и комфортной среды. Все здания будут приспособлены для маломобильных групп населения. Действующая и будущая дорожная сеть обеспечит подъезд и пешеходный проход к каждому из зданий технопарка, уточнили в пресс-службе.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
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