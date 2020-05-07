В Нижегородской области умерли семь пациентов с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Семеро пациентов с Семеро пациентов с коронавирусом умерли в Нижегородской области за сутки, погибшим было от 47 до 74 лет, у всех были сопутствующие болезни, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее в регионе скончались 16 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, за сутки их число увеличилось на семь – до 23.

"Число летальных случаев от коронавируса возросло до 23. У женщины 47 лет течение коронавирусной инфекции было осложнено сахарным диабетом и гипертонией, у женщины 65 лет – хронической сердечной недостаточностью и сахарным диабетом. Мужчины 69 лет и 67 лет страдали хронической ишемической болезнью сердца, еще у одной погибшей нижегородки 59 лет был сахарный диабет второго типа. Мужчина 69 лет страдал хронической обструктивной болезнью легких, а женщина 74 лет – ишемической болезнью сердца", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 мая в Нижегородской области подтверждено еще 312 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в регионе верифицированы пробы на коронавирус у 3610 человек. Всего протестированы 99 339 человек.

"Большие объемы тестирования позволяют нам выявлять инфекцию у тех, у кого нет никаких симптомов заболевания. Мы стараемся охватить всех, кто входит в группу риска, например, людей, контактировавших с зараженными. Это позволяет принимать превентивные меры, чтобы предотвратить распространение заболевания. К тому же за теми, у кого выявлен коронавирус, устанавливается медицинское наблюдение, что дает возможность оперативно реагировать в случае возникновения каких-то признаков болезни. Обязательно продолжим работу по расширению объемов тестирования", - цитирует пресс-служба правительства слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина

На данный момент 4 131 человек в Нижегородской области находится под наблюдением врачей, 15 из них предоставлена возможность самоизолироваться в обсерваторе.