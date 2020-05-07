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2020-05-07T11:25
https://ria.ru/20200507/1571081451.html
Онлайн-показ спектакля "Алиса в Зазеркалье" пройдет при поддержке ПСБ
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РИА Новости

Онлайн-показ спектакля "Алиса в Зазеркалье" пройдет при поддержке ПСБ

11:25 07.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Всероссийская онлайн-трансляция спектакля "Алиса в Зазеркалье" в постановке театра "Мастерская Петра Фоменко" начнется 10 мая в 15:00 по московскому времени на образовательной онлайн-платформе Учи.ру (distant.uchi.ru/alisa) при поддержке ПСБ, сообщает пресс-служба банка.
Запись спектакля будет доступна в течение 24 часов.
В ожидании премьеры зрители могут принять участие в конкурсе костюмов и рисунков по мотивам произведения, а также в развивающих играх Учи.ру.
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
23 апреля, 11:59
Меры ПСБ по поддержке в условиях пандемии востребованы клиентами
Спектакль "Алиса в Зазеркалье" режиссера Ивана Поповски — первая постановка для детей в "Мастерской Петра Фоменко". "Из двух книг про Алису, написанных Льюисом Кэрроллом, Поповски выбрал менее знаменитую и гораздо реже ставящуюся и экранизируемую историю про Зазеркалье потому, что эта сказка показалась ему более театральной, в ней есть жесткая структура и правила, задающие тон постановке. В сценической композиции можно встретить Белого Кролика, Черепаху Квази и Грифона из "Страны чудес", однако эти персонажи постановки входят в мир Зазеркалья и подчиняются его законам. "Алиса в Зазеркалье" – настоящая энциклопедия веселого абсурда", - отмечается в пресс-релизе.
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