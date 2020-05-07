Онлайн-показ спектакля "Алиса в Зазеркалье" пройдет при поддержке ПСБ

Спектакль "Алиса в Зазеркалье" режиссера Ивана Поповски — первая постановка для детей в "Мастерской Петра Фоменко". "Из двух книг про Алису, написанных Льюисом Кэрроллом, Поповски выбрал менее знаменитую и гораздо реже ставящуюся и экранизируемую историю про Зазеркалье потому, что эта сказка показалась ему более театральной, в ней есть жесткая структура и правила, задающие тон постановке. В сценической композиции можно встретить Белого Кролика, Черепаху Квази и Грифона из "Страны чудес", однако эти персонажи постановки входят в мир Зазеркалья и подчиняются его законам. "Алиса в Зазеркалье" – настоящая энциклопедия веселого абсурда", - отмечается в пресс-релизе.