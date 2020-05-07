На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 10,3 тысячи

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило отметку в 10,3 тысячи, следует из данных министерства здравоохранения страны.
Общее число случаев заражения на Филиппинах составляет 10 343, за последние сутки было выявлено 339 новых случаев. После заражения COVID-19 скончались 685 человек, за последние 24 часа число смертей выросло на 27.
По данным минздрава, с начала эпидемии на Филиппинах после заражения выздоровели более 1,6 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.