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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T11:24
https://ria.ru/20200507/1571081390.html
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 10,3 тысячи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569595756_0:331:3052:2048_1036x0_80_0_0_067f5618d4674b8f0841750a4117edaf.jpg
РИА Новости

На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 10,3 тысячи

11:24 07.05.2020
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© AP Photo / Aaron FavilaМестные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило отметку в 10,3 тысячи, следует из данных министерства здравоохранения страны.
Общее число случаев заражения на Филиппинах составляет 10 343, за последние сутки было выявлено 339 новых случаев. После заражения COVID-19 скончались 685 человек, за последние 24 часа число смертей выросло на 27.
По данным минздрава, с начала эпидемии на Филиппинах после заражения выздоровели более 1,6 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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