Ростовские власти рассказали о тяжелых пациентах с коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая - РИА Новости. Пятнадцать человек, у которых диагностирован коронавирус, находятся в тяжелом состоянии в Ростовской области, сообщил журналистам начальник управления информационной политики правительства региона Сергей Тюрин.
По информации на 6 мая, коронавирусом в области заболели 1514 человек, из них 80 - за последние сутки. Уровень заболеваемости составил 36 на 100 тысяч населения.
"В тяжелом состоянии находятся 15 человек", - сказал Тюрин.
За весь период эпидемии 12 человек умерли, выздоровели 195 человек. Под медицинским наблюдением находятся 6,6 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией . По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.