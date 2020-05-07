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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T11:30
https://ria.ru/20200507/1571080897.html
Ростовские власти рассказали о тяжелых пациентах с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571079581_0:0:3182:1790_1036x0_80_0_0_b21c518c0527b69ff801234bd87c0c1d.jpg
РИА Новости

Ростовские власти рассказали о тяжелых пациентах с коронавирусом

11:20 07.05.2020 (обновлено: 11:30 07.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Илья Питалев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая - РИА Новости. Пятнадцать человек, у которых диагностирован коронавирус, находятся в тяжелом состоянии в Ростовской области, сообщил журналистам начальник управления информационной политики правительства региона Сергей Тюрин.
По информации на 6 мая, коронавирусом в области заболели 1514 человек, из них 80 - за последние сутки. Уровень заболеваемости составил 36 на 100 тысяч населения.
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"В тяжелом состоянии находятся 15 человек", - сказал Тюрин.
За весь период эпидемии 12 человек умерли, выздоровели 195 человек. Под медицинским наблюдением находятся 6,6 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией . По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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