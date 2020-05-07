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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T11:50
https://ria.ru/20200507/1571080424.html
В Москве почти 45% новых пациентов с коронавирусом младше 45 лет
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571078991_0:197:3072:1925_1036x0_80_0_0_33d503e14b6431c5db65982ff85c76bf.jpg
РИА Новости

В Москве почти 45% новых пациентов с коронавирусом младше 45 лет

11:17 07.05.2020 (обновлено: 11:50 07.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Почти 45% новых выявленных пациентов с коронавирусом в Москве младше 45 лет, 6,8% - дети, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтверждено 6703 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 92 676 случаев коронавируса. 37,9% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% – от 46 до 65 лет, 11,8% - от 66 до 79 лет, еще 7% – старше 80 лет. Также 6,8% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосква
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