В Москве почти 45% новых пациентов с коронавирусом младше 45 лет

"В столице подтверждено 6703 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 92 676 случаев коронавируса. 37,9% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% – от 46 до 65 лет, 11,8% - от 66 до 79 лет, еще 7% – старше 80 лет. Также 6,8% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.