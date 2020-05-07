В Москве почти 45% новых пациентов с коронавирусом младше 45 лет

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Почти 45% новых выявленных пациентов с коронавирусом в Москве младше 45 лет, 6,8% - дети, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтверждено 6703 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 92 676 случаев коронавируса. 37,9% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% – от 46 до 65 лет, 11,8% - от 66 до 79 лет, еще 7% – старше 80 лет. Также 6,8% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.