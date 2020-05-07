В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 14898

ВАРШАВА, 5 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией Польше приблизилось к 15 тысячам, сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным минздрава страны, за период с вечера среды до утра четверга лабораторные исследования подтвердили коронавирус у 158 человек. Общее количество выявленных носителей коронавируса составило 14 898.

За ночь скончались четыре человека, зараженных коронавирусом. Общее количество жертв COWID-19 в Польше составило 737.

В связи с коронавирусом госпитализировано более 2 711 человек, 103 913 находятся на карантине, 4 862 выздоровели.

В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны. С понедельника после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.