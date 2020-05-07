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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T11:14
https://ria.ru/20200507/1571080107.html
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 14898
https://cdn21.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_0:270:5184:3186_1036x0_80_0_0_882b395badafcd8b0fd330b9b5780a17.jpg
РИА Новости

В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 14898

11:14 07.05.2020
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 5 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Польше приблизилось к 15 тысячам, сообщает министерство здравоохранения республики.
По данным минздрава страны, за период с вечера среды до утра четверга лабораторные исследования подтвердили коронавирус у 158 человек. Общее количество выявленных носителей коронавируса составило 14 898.
За ночь скончались четыре человека, зараженных коронавирусом. Общее количество жертв COWID-19 в Польше составило 737.
В связи с коронавирусом госпитализировано более 2 711 человек, 103 913 находятся на карантине, 4 862 выздоровели.
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В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны. С понедельника после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПольшаВ мире
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