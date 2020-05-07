В Приморье женщину будут судить за контрабанду запрещенных препаратов

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – РИА Новости. Жительницу Приморья будут судить за контрабанду запрещенных средств для наращивания мышечной массы из КНР на 6 миллионов рублей, дело передано в суд, сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, преступление было совершено с июня 2017 года по март 2018 года. Фигурантка сговорилась с иностранцем (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство - ред.), с его помощью приобретала незарегистрированные в РФ лекарственные средства для наращивания мышечной массы (Bremelanotide, Somatropin 191АА, ZPtropin 101U).
Был разработан план передачи препаратов из КНР в Россию. "Курьерами" стали водители, которые не знали о преступных действиях злоумышленников. После получения препаратов жительница Приморья отправляла покупателям по почте лекарственные средства.
Фигурантке удалось вывезти и продать препаратов на общую сумму более 6 миллионов рублей. Преступную деятельность пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
"Уссурийским городским прокурором утверждено заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (ввоз на территорию Российской Федерации в целях сбыта и сбыт незарегистрированных лекарственных средств, совершенный в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору)....уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд", - говорится в сообщении.