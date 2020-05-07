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2020-05-07T11:11
https://ria.ru/20200507/1571079809.html
В Приморье женщину будут судить за контрабанду запрещенных препаратов
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РИА Новости

В Приморье женщину будут судить за контрабанду запрещенных препаратов

11:11 07.05.2020
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
Статуя Фемиды. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – РИА Новости. Жительницу Приморья будут судить за контрабанду запрещенных средств для наращивания мышечной массы из КНР на 6 миллионов рублей, дело передано в суд, сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, преступление было совершено с июня 2017 года по март 2018 года. Фигурантка сговорилась с иностранцем (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство - ред.), с его помощью приобретала незарегистрированные в РФ лекарственные средства для наращивания мышечной массы (Bremelanotide, Somatropin 191АА, ZPtropin 101U).
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Был разработан план передачи препаратов из КНР в Россию. "Курьерами" стали водители, которые не знали о преступных действиях злоумышленников. После получения препаратов жительница Приморья отправляла покупателям по почте лекарственные средства.
Фигурантке удалось вывезти и продать препаратов на общую сумму более 6 миллионов рублей. Преступную деятельность пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
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"Уссурийским городским прокурором утверждено заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (ввоз на территорию Российской Федерации в целях сбыта и сбыт незарегистрированных лекарственных средств, совершенный в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору)....уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд", - говорится в сообщении.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КитайПриморский крайПроисшествия
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