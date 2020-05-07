В Приморье женщину будут судить за контрабанду запрещенных препаратов

По версии следствия, преступление было совершено с июня 2017 года по март 2018 года. Фигурантка сговорилась с иностранцем (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство - ред.), с его помощью приобретала незарегистрированные в РФ лекарственные средства для наращивания мышечной массы (Bremelanotide, Somatropin 191АА, ZPtropin 101U).