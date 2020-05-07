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2020-05-07T11:30
https://ria.ru/20200507/1571079046.html
СЖР обратится в МИД Белоруссии из-за ситуации с журналистами "Первого"
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РИА Новости

СЖР обратится в МИД Белоруссии из-за ситуации с журналистами "Первого"

11:07 07.05.2020 (обновлено: 11:30 07.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОфис "Союза журналистов России"
Офис Союза журналистов России
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Офис "Союза журналистов России". Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Союз журналистов России намерен обратиться в МИД Белоруссии с просьбой представить разъяснения по поводу ситуации с лишением аккредитации журналистов Первого канала, говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте СЖР.
В заявлении подчеркивается, что СЖР всегда и последовательно выступает против любых попыток давления на СМИ, ограничения их прав, попыток цензуры, включая лишение аккредитаций и запрет на работу.
Минск
Вчера, 01:37
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"Журналистика - важнейшее звено между властью и обществом как в своих странах, так и в межгосударственном общении. Излагая несколько разных точек зрения на проблемы, журналисты помогают обществу быстрее их решать, находить выход из трудных ситуаций, налаживать общественный диалог", — говорится в нем.
Отмечается, что даже в самые сложные периоды межгосударственных взаимоотношений необходим диалог, а "ограничение прав СМИ на полноценную деятельность — это, в первую очередь, ущемление прав граждан на получение информации".

"Еще большее недоумение вызывает тот факт, что съемочная группа Первого канала была лишена аккредитации в союзной Белоруссии. <...> Кроме того, в связи с этим, напомним, что в Законе о СМИ есть Статья 43 "Право на опровержение", — указывается на сайте союза.

Баннер Первого канала на здании телецентра Останкино
6 мая, 23:57Распространение нового коронавируса
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СЖР, как следует из текста заявления, расценивает меры, предпринятые белорусской стороной, как чрезмерные, призывает прекратить давление на российских журналистов и постараться как можно скорее найти пути выхода из этой ситуации посредством расширенного диалога солидарности СМИ и журналистских организаций двух стран.
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В среду государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что МИД страны лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с COVID-19 в республике за изложенную в нем недостоверную информацию. Позже пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз подтвердил РИА Новости, что комиссия МИД Белоруссии по аккредитации иностранных журналистов в среду приняла решение о лишении аккредитации для работы в Белоруссии съемочной группы российского Первого канала - корреспондента Алексея Кручинина и его оператора. Оператором в группе Кручинина работает Сергей Панасюк. Эти журналисты были авторами сюжета Первого канала о коронавирусе в Белоруссии. При этом Глаз не пояснил, в чем заключались претензии к их репортажу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
39212514
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Первый канал (телеканал)Союз журналистов РоссииМИД БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
По телевизору правды не покажут, тем более по первому каналу.
7 мая, 11:45
aandrey-7a
18011011
Ничего необычного: батьке не хочется признавать, что его страна, которая без финансовых вливаний со стороны России не жизнеспособна, проигрывает бой против простого вируса и территория белорусии постепенно превращается в кладбище.
7 мая, 11:29
otakuwell
9000015
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