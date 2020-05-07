СЖР обратится в МИД Белоруссии из-за ситуации с журналистами "Первого"

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Союз журналистов России намерен обратиться в МИД Белоруссии с просьбой представить разъяснения по поводу ситуации с лишением аккредитации журналистов Первого канала, говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте СЖР.

В заявлении подчеркивается, что СЖР всегда и последовательно выступает против любых попыток давления на СМИ, ограничения их прав, попыток цензуры, включая лишение аккредитаций и запрет на работу.

"Журналистика - важнейшее звено между властью и обществом как в своих странах, так и в межгосударственном общении. Излагая несколько разных точек зрения на проблемы, журналисты помогают обществу быстрее их решать, находить выход из трудных ситуаций, налаживать общественный диалог", — говорится в нем.

Отмечается, что даже в самые сложные периоды межгосударственных взаимоотношений необходим диалог, а "ограничение прав СМИ на полноценную деятельность — это, в первую очередь, ущемление прав граждан на получение информации".

"Еще большее недоумение вызывает тот факт, что съемочная группа Первого канала была лишена аккредитации в союзной Белоруссии. <...> Кроме того, в связи с этим, напомним, что в Законе о СМИ есть Статья 43 "Право на опровержение", — указывается на сайте союза.

СЖР, как следует из текста заявления, расценивает меры, предпринятые белорусской стороной, как чрезмерные, призывает прекратить давление на российских журналистов и постараться как можно скорее найти пути выхода из этой ситуации посредством расширенного диалога солидарности СМИ и журналистских организаций двух стран.

В среду государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что МИД страны лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с COVID-19 в республике за изложенную в нем недостоверную информацию. Позже пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз подтвердил РИА Новости, что комиссия МИД Белоруссии по аккредитации иностранных журналистов в среду приняла решение о лишении аккредитации для работы в Белоруссии съемочной группы российского Первого канала - корреспондента Алексея Кручинина и его оператора. Оператором в группе Кручинина работает Сергей Панасюк. Эти журналисты были авторами сюжета Первого канала о коронавирусе в Белоруссии. При этом Глаз не пояснил, в чем заключались претензии к их репортажу.