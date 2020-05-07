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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T11:05
https://ria.ru/20200507/1571078933.html
В Литве число заразившихся коронавирусом достигло 1433
https://cdn25.img.ria.ru/images/149710/50/1497105009_0:0:962:541_1036x0_80_0_0_9b92926069cbd81c3c4a26e2f9eed1eb.jpg
РИА Новости

В Литве число заразившихся коронавирусом достигло 1433

11:05 07.05.2020
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© Sputnik / Александр ЛиповецАвтомобиль скорой помощи Литвы
Автомобиль скорой помощи Литвы
© Sputnik / Александр Липовец
Автомобиль скорой помощи Литвы. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1433, сообщает в четверг сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено пять случаев заражения, всего выздоровели 739 человек, 49 умерли.
За среду в республике провели 7597 тестов на коронавирус, за все время – 164088.
В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 31 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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