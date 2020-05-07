В Литве число заразившихся коронавирусом достигло 1433

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Число случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1433, сообщает в четверг сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено пять случаев заражения, всего выздоровели 739 человек, 49 умерли.

За среду в республике провели 7597 тестов на коронавирус, за все время – 164088.

В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 31 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.