В подмосковном лесу нашли скелет человека, умершего около года назад

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Скелет человека, скончавшегося около года назад, нашли в подмосковном лесу, следователи организовали проверку, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Московской области.
"Шестого мая в Мытищинском городском округе около поселка Поведники в лесном массиве обнаружены скелетированные останки человека, давность наступления смерти которого около года. По данному факту... организованно проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливается личность погибшего и обстоятельства произошедшего, назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти.
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