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2020-05-07T11:05
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В подмосковном лесу нашли скелет человека, умершего около года назад
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РИА Новости

В подмосковном лесу нашли скелет человека, умершего около года назад

11:05 07.05.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Скелет человека, скончавшегося около года назад, нашли в подмосковном лесу, следователи организовали проверку, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Московской области.
"Шестого мая в Мытищинском городском округе около поселка Поведники в лесном массиве обнаружены скелетированные останки человека, давность наступления смерти которого около года. По данному факту... организованно проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливается личность погибшего и обстоятельства произошедшего, назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти.
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Московская область (Подмосковье)Происшествия
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