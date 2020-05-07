В Алтайском крае выявили 17 новых случаев коронавируса

"На 7 мая в Алтайском крае зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составляет 605 человек, в том числе 65 детей. Всего выздоровело 133 человека, за прошедшие сутки выписано – 23 человека", - говорится в сообщении.

На 7 мая на коронавирусную инфекцию в Алтайском крае обследовано 32225 человек. Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 4611 человек. Снято с наблюдения 8926 человек.