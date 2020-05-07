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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T11:04
https://ria.ru/20200507/1571078693.html
В Алтайском крае выявили 17 новых случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151999_0:176:3013:1871_1036x0_80_0_0_c82e85c2ef3bd3cdb6052c1c9d2be0b4.jpg
РИА Новости

В Алтайском крае выявили 17 новых случаев коронавируса

11:04 07.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 7 мая – РИА Новости. Семнадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших превысило 600 человек, сообщает в чеверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"На 7 мая в Алтайском крае зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составляет 605 человек, в том числе 65 детей. Всего выздоровело 133 человека, за прошедшие сутки выписано – 23 человека", - говорится в сообщении.
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Власти добавляют, что среди выявленных заболевших - жители Рубцовска, Змеиногорского района, Благовещенского района, Барнаула, Рубцовского района, Поспелихинского района, Родинского района.
На 7 мая на коронавирусную инфекцию в Алтайском крае обследовано 32225 человек. Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 4611 человек. Снято с наблюдения 8926 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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