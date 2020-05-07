Суд отпустил из-под ареста фигурантов дела о загрязнении нефти в "Дружбе"

САМАРА, 7 мая - РИА Новости. Самарский районный суд изменил меру пресечения с заключения под стражей на запрет определенных действий экс-гендиректору ООО "Нефтеперевалка" Светлане Балабай по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе суда.

"Самарский районный суд постановил изменить меру пресечения Светлане Балабай с заключения под стражу на меру пресечения в виде запрета на определенные действия", - сказала собеседница агентства.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, суд также изменил меру пресечения с заключения под стражей на запрет определенных действий гендиректору ООО "Петронефть актив" Владимиру Жоголеву, а также с домашнего ареста на запрет определенных действий - замгендиректору "Нефтеперевалки" Рустаму Хуснутдинову и замдиректору ООО "Магистраль" Сергею Баландину.

Аферу вскрыли после международного скандала в апреле 2019 года, когда в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России в Европу , попало загрязненное хлоридами сырье. Поставки пришлось прервать, с 1 июля они были полностью восстановлены.

Изначально в уголовном деле, возбужденном самарским управлением СК РФ, было шесть фигурантов. По мнению следствия, они украли нефть на сумму не менее 1 миллиона рублей и, чтобы скрыть хищение, весной 2019 года влили в трубопровод "грязную" нефть с хлорсодержащими соединениями. Загрязненная нефть попала в магистральную трубопроводную систему, в результате чего восемь резервуаров парка "Лопатино" пришли в непригодное состояние.

Первыми фигурантами дела, помимо Жоголева, Балабай, Хуснутдинова и Баландина, стали бывший гендиректор ООО "Самаратранснефть-Терминал", которое входит в ГК "Петронефть", Роман Ружечко и бывший владелец этой группы Роман Трушев. Все это частные компании, не входящие в структуру " Транснефти ". Трушева и Ружечко объявили в международный розыск, последний был задержан в июле 2019 года в Литве