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2020-05-07T12:32
https://ria.ru/20200507/1571078301.html
"Калашников" создал сервис по доставке грузов с помощью дронов
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РИА Новости

"Калашников" создал сервис по доставке грузов с помощью дронов

11:00 07.05.2020 (обновлено: 12:32 07.05.2020)
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© Фото : ZALA AEROZALA AERO DRONE DELIVERY (ZDD)
ZALA AERO DRONE DELIVERY (ZDD)
© Фото : ZALA AERO
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Группа компаний ZALA AERO (входит в концерн "Калашников") создала новую концепцию использования беспилотных летательных аппаратов ZALA AERO DRONE DELIVERY, позволяющую решить задачу по доставке груза в любую точку, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Не нужно больше выстраивать сложные логистические маршруты, думать о трафике, новое решение – это доставка кратчайшим путем и за минимальное время", - сказали в компании.
Карта рельефа местности, полученная с помощью воздушного лазерного сканирования, позволит обойти любые препятствия как природного, так и техногенного характера.
"Система автоматически проложит оптимальный маршрут и согласует его с органами, регулирующими воздушное движение. Помехоустойчивые каналы связи позволяют оператору управлять воздушными судами даже на сверхнизких высотах", - уточнили в ZALA.
Автоматизированный процесс управления системой позволяет одновременно выполнять поставленную задачу с помощью двух и более летательных аппаратов, действующих в автономном режиме.
Система может работать в сложных метеоусловиях - в дождь и снег, при скорости ветра до 15 м/с, а также ночью. Дублирование систем управления позволяет безопасно вернуть воздушное судно на точку старта даже при работе семи из 8 двигателей.
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Калашников (концерн)ТехнологииБезопасностьЭкономика
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