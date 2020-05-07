В Пермском крае число заразившихся коронавирусом медиков достигло 82

"За сутки коронавирусная инфекция выявлена у шести медицинских работников, всего в регионе COVID-19 подтвержден у 82 сотрудников медучреждений", - говорится в сообщении.

По данным ведомства на утро 7 мая, всего в регионе 673 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 273 пациента, 18 скончались, на домашнем карантине остаются более 1,3 тысячи человек, у 37 из них подозревается COVID-19.