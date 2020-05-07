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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T10:57
https://ria.ru/20200507/1571078028.html
В Пермском крае число заразившихся коронавирусом медиков достигло 82
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Пермском крае число заразившихся коронавирусом медиков достигло 82

10:57 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
ПЕРМЬ, 7 мая - РИА Новости. Общее количество выявленных случаев коронавируса среди медицинских работников в Пермском крае увеличилось до 82, за минувшие сутки инфекция подтверждена еще у шести сотрудников больниц, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За сутки коронавирусная инфекция выявлена у шести медицинских работников, всего в регионе COVID-19 подтвержден у 82 сотрудников медучреждений", - говорится в сообщении.
Представитель краевого минздрава пояснил РИА Новости, что наибольшее количество заболевших сотрудников на 6 мая зарегистрировано в городской больнице Перми №7 и ведомственной клинике "РЖД-Медицина" — по 16 человек в каждом медучреждении.
По данным ведомства на утро 7 мая, всего в регионе 673 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 273 пациента, 18 скончались, на домашнем карантине остаются более 1,3 тысячи человек, у 37 из них подозревается COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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