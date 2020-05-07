В Пермском крае число заразившихся коронавирусом медиков достигло 82

ПЕРМЬ, 7 мая - РИА Новости. Общее количество выявленных случаев коронавируса среди медицинских работников в Пермском крае увеличилось до 82, за минувшие сутки инфекция подтверждена еще у шести сотрудников больниц, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За сутки коронавирусная инфекция выявлена у шести медицинских работников, всего в регионе COVID-19 подтвержден у 82 сотрудников медучреждений", - говорится в сообщении.
Представитель краевого минздрава пояснил РИА Новости, что наибольшее количество заболевших сотрудников на 6 мая зарегистрировано в городской больнице Перми №7 и ведомственной клинике "РЖД-Медицина" — по 16 человек в каждом медучреждении.
По данным ведомства на утро 7 мая, всего в регионе 673 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 273 пациента, 18 скончались, на домашнем карантине остаются более 1,3 тысячи человек, у 37 из них подозревается COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.