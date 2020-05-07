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2020-05-07T11:08
https://ria.ru/20200507/1571077995.html
Сейм Польши принял закон о выборах президента по почте
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РИА Новости

Сейм Польши принял закон о выборах президента по почте

10:57 07.05.2020 (обновлено: 11:08 07.05.2020)
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© AP Photo / Alik KepliczЗал заседаний парламента Польши в Варшаве
Зал заседаний парламента Польши в Варшаве
© AP Photo / Alik Keplicz
Зал заседаний парламента Польши в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 7 мая - РИА Новости. Сейм (нижняя палата парламента) Польши преодолел вето сената и принял закон о голосовании на выборах президента по почте в связи с коронавирусом, передает корреспондент РИА Новости.
За преодоление вето сената проголосовало 236 депутатов, а против – 213.
Первый тур выборов президента Польши назначен на 10 мая. Полномочия действующего главы государства Анджея Дуды истекают летом 2020 года, в соответствии с конституцией страны выборы нового президента должны пройти весной. Конституция позволяет провести выборы позже этого срока. Крайней датой проведения первого тура является 23 мая.
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Ранее сейм принял предложенный правящей партией "Право и справедливость" закон о заочном голосовании на выборах президента - по почте. После месяца работы над документом сенат 5 мая отклонил этот закон. Сейм же на следующий день большинством голосов преодолел вето верхней палаты. Теперь закон поступит на подпись президента.
Тем не менее, дата выборов до сих пор точно не определена. Польские чиновники высокого ранга, в том числе глава Госизбиркома, министр государственных активов, отвечающий среди прочего за работу Польской почты, глава канцелярии премьер-министра заявляли, что до выборов осталось слишком мало времени, чтобы нормально организовать голосование в новом для Польши виде.
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В среду вечером правящая партия Польши "Право и справедливость", а также лояльная ей партия "Согласие" решили не проводить выборы президента 10 мая. В соответствии с предложенным планом, Верховный суд признает выборы недействительными в связи с их непроведением, а спикер сейма (нижняя палата парламента) Польши назначит новые президентские выборы на ближайшую возможную дату.
На пост президента Польши претендуют 10 кандидатов, в том числе действующий глава государства, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Анджей Дуда.
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