В Йемене умер чиновник, заразившийся коронавирусом

"Аль-Кутаиби умер ночью после исполнения своего национального долга по учету ущерба, которому подверглась временная столица Йемена Аден в результате сильных дождей и селей, чтобы облегчить жизнь граждан", - отметил источник.

По его словам, чиновник был помещен в больницу под карантин с признаками заражения коронавирусом после инспекционной поездки по районам Адена, которые подверглись воздействию разрушительной стихии 22 апреля.