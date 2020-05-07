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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T10:54
https://ria.ru/20200507/1571077602.html
В Йемене умер чиновник, заразившийся коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570134684_0:253:3072:1981_1036x0_80_0_0_7acc4f705b4d4cdabd88a9590f48a6ae.jpg
РИА Новости

В Йемене умер чиновник, заразившийся коронавирусом

10:54 07.05.2020
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© REUTERS / Khaled AbdullahПоследствия проливных дождей в Сане, Йемен
Последствия проливных дождей в Сане, Йемен
© REUTERS / Khaled Abdullah
Последствия проливных дождей в Сане, Йемен
ДОХА, 7 мая - РИА Новости. Глава департамента при генеральном секретариате премьер-министра Йемена Мукбаль Мухсин аль-Кутаиби умер, находясь в связи с признаками COVID-19 на карантине в больнице к западу от столицы южного Йемена Адена, сообщил РИА Новости в четверг источник в администрации Адена.
"Аль-Кутаиби умер ночью после исполнения своего национального долга по учету ущерба, которому подверглась временная столица Йемена Аден в результате сильных дождей и селей, чтобы облегчить жизнь граждан", - отметил источник.
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По его словам, чиновник был помещен в больницу под карантин с признаками заражения коронавирусом после инспекционной поездки по районам Адена, которые подверглись воздействию разрушительной стихии 22 апреля.
Как объявило в среду министерство здравоохранения при действующем в Адене международно признанном правительстве Йемена, число летальных исходов в результате заражения коронавирусом на контролируемых им территориях выросло до пяти из 25 выявленных случаев заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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