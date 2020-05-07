В Йемене умер чиновник, заразившийся коронавирусом

"Аль-Кутаиби умер ночью после исполнения своего национального долга по учету ущерба, которому подверглась временная столица Йемена Аден в результате сильных дождей и селей, чтобы облегчить жизнь граждан", - отметил источник.
По его словам, чиновник был помещен в больницу под карантин с признаками заражения коронавирусом после инспекционной поездки по районам Адена, которые подверглись воздействию разрушительной стихии 22 апреля.
Как объявило в среду министерство здравоохранения при действующем в Адене международно признанном правительстве Йемена, число летальных исходов в результате заражения коронавирусом на контролируемых им территориях выросло до пяти из 25 выявленных случаев заболевания.
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