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Религия и мировоззрение
2020-05-07T10:54
https://ria.ru/20200507/1571077564.html
Патриарх: Коган внес значимый вклад в развитие межрелигиозного диалога
https://cdn24.img.ria.ru/images/18269/95/182699595_0:248:3504:2219_1036x0_80_0_0_a923eccf3f8d6cccf04d5c0033c6d099.jpg
РИА Новости

Патриарх: Коган внес значимый вклад в развитие межрелигиозного диалога

10:54 07.05.2020
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© Фото предоставлено ГУ-ВШЭПредседатель Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России Зиновий Коган
Председатель Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России Зиновий Коган
© Фото предоставлено ГУ-ВШЭ
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной вице-президента Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России раввина Зиновия Когана, отметив его значимый вклад в развитие межрелигиозного диалога в стране.
"Опечален известием о кончине Зиновия Львовича Когана. Почивший был человеком, безусловно, очень ярким и талантливым", - говорится в обращении патриарха на имя главного раввина России Адольфа Шаевича, которое публикует сайт Русской православной церкви.
Предстоятель РПЦ напомнил, что его знакомство с Коганом состоялось еще в 1980-х годах, когда он "впервые проявил себя как активный сторонник выстраивания конструктивных отношений с Русской православной церковью".
"Обладая тонким чувством такта и деликатности, Зиновий Львович вносил свой значимый вклад в созидание атмосферы доброжелательного и взаимоуважительного межрелигиозного диалога", - отметил патриарх.
Зиновий Коган скончался 1 мая, ему было 78 лет. Раввин присутствовал на многих мероприятиях с участием представителей христианских, мусульманских и буддийских общин России.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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