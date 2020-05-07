Патриарх: Коган внес значимый вклад в развитие межрелигиозного диалога

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной вице-президента Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России раввина Зиновия Когана, отметив его значимый вклад в развитие межрелигиозного диалога в стране.

"Опечален известием о кончине Зиновия Львовича Когана. Почивший был человеком, безусловно, очень ярким и талантливым", - говорится в обращении патриарха на имя главного раввина России Адольфа Шаевича, которое публикует сайт Русской православной церкви.

Предстоятель РПЦ напомнил, что его знакомство с Коганом состоялось еще в 1980-х годах, когда он "впервые проявил себя как активный сторонник выстраивания конструктивных отношений с Русской православной церковью".

"Обладая тонким чувством такта и деликатности, Зиновий Львович вносил свой значимый вклад в созидание атмосферы доброжелательного и взаимоуважительного межрелигиозного диалога", - отметил патриарх.