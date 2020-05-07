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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T10:53
https://ria.ru/20200507/1571077375.html
В Эстонии число случаев коронавируса достигло 1,72 тысячи
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525440_0:284:3076:2014_1036x0_80_0_0_ec75d5b351a0fc50156be1f838762422.jpg
РИА Новости

В Эстонии число случаев коронавируса достигло 1,72 тысячи

10:53 07.05.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкЦентр Таллина
Центр Таллина
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Центр Таллина. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 7 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на семь, достигнув 1,72 тысячи, сообщил в четверг республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1,72 тысячи жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 60 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находится 61 пациент, из них четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 56 человек, выздоровели 273 человека", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
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Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое должно было действовать до 1 мая. Однако на прошлой неделе кабинет министров принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 17 мая включительно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЭстонияВ мире
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