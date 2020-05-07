В Эстонии число случаев коронавируса достигло 1,72 тысячи

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1,72 тысячи жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 60 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находится 61 пациент, из них четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 56 человек, выздоровели 273 человека", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.