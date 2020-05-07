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2020-05-07T10:52
https://ria.ru/20200507/1571077301.html
Силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

10:52 07.05.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 14 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 14 раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 40 мин калибрами 82 и 120 миллиметров, при обстрелах также применялись стрелковое вооружение и гранатометы. В зоне обстрела оказались девять населенных пунктов ДНР.
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
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