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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T14:30
https://ria.ru/20200507/1571077222.html
Глава Крыма заявил, что курортный сезон вряд ли состоится из-за COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/155741/88/1557418828_0:0:2962:1666_1036x0_80_0_0_b410ba142ab52b36d2f07162eca8a02c.jpg
РИА Новости

Глава Крыма заявил, что курортный сезон вряд ли состоится из-за COVID-19

10:52 07.05.2020 (обновлено: 14:30 07.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за коронавируса на полуострове вряд ли состоится курортный сезон.
Он напомнил, что с 12 мая в регионе вводится режим ношения масок в общественных местах. При этом 18 мая начнут работать некоторые предприятия и организации. Какие именно, не уточняется (список позже опубликуют на портале местного правительства), однако Аксенов подчеркнул, что это не относится к отелям, санаториям и пансионатам.
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Их открытие возможно только при благоприятном развитии ситуации с распространением COVID-19, пока же обсуждаются различные варианты поддержки этой сферы, отметил глава региона.
В Крыму, по последним данным, 168 заболевших, за последние сутки выявили восемь новых случаев. На полуострове действует режим самоизоляции, а все прибывающие граждане, не имеющие здесь регистрации или собственности, обязаны находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмСергей Аксенов (политик)Новости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Крым
Популярные комментарии
Это пандемия отсутствия мозгов. Сколько народу - особенно пожилого - умрет, не получил лечения в тех же санаториях? Сколько от снижения иммунитета не получив должного восстановления в виде летнего отдыха? Список можно продолжать. Понятно, что СМИ об этом не скажут и перевернут все с ног на голову и будут сочинять страшилки про Швецию и Белоруссию.
7 мая, 13:06
Юрий Назаренко
125310446
У нас со всеми инвестициями так...Не удивлюсь, что когда достроят атомный ледокол северный ледовитый океан растает...
7 мая, 12:56
bboba608
592703334
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