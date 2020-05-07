Глава Крыма заявил, что курортный сезон вряд ли состоится из-за COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за коронавируса на полуострове вряд ли состоится курортный сезон.
Он напомнил, что с 12 мая в регионе вводится режим ношения масок в общественных местах. При этом 18 мая начнут работать некоторые предприятия и организации. Какие именно, не уточняется (список позже опубликуют на портале местного правительства), однако Аксенов подчеркнул, что это не относится к отелям, санаториям и пансионатам.
Их открытие возможно только при благоприятном развитии ситуации с распространением COVID-19, пока же обсуждаются различные варианты поддержки этой сферы, отметил глава региона.
В Крыму, по последним данным, 168 заболевших, за последние сутки выявили восемь новых случаев. На полуострове действует режим самоизоляции, а все прибывающие граждане, не имеющие здесь регистрации или собственности, обязаны находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.