Глава Крыма заявил, что курортный сезон вряд ли состоится из-за COVID-19

Он напомнил, что с 12 мая в регионе вводится режим ношения масок в общественных местах. При этом 18 мая начнут работать некоторые предприятия и организации. Какие именно, не уточняется (список позже опубликуют на портале местного правительства), однако Аксенов подчеркнул, что это не относится к отелям, санаториям и пансионатам.